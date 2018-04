Prévisions du jour jeudi 5 avril

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:SUISSE06:30 Orascom DH: résultats 201707:00 Hochdorf: résultats 201709:15 OFS: indice des prix à la consommation CPI mars10:00 Hochdorf: CPB 2017, Zurich10:30 Andermatt Swiss Alps: CP annuelle, Andermatt11:00 Homegate: CP "Online Home Market Analysis (OHMA)", Zurich18:00 BNS: alloc. Andréa Maechler/Dewet Moser: marché monétaire, Zurich10:30 Mobilezone: as. g., Regensdorf15:00 PSP Swiss Property: as. g., Zurich16:30 Rieter: as. g., Winterthour- Cassiopea: as. g.INTERNATIONALFRANCE- PMI final - Markit (09H50)UE- Zone euro: commerce de détail en février (11H00)- Zone euro: prix à la production industrielle en février (11H00)ASEAN- Réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des Banques centralesde l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean)USA- Balance commerciale - février (14H30)- Demandes hebdomadaires d'allocation chômage (14H30)ALLEMAGNE- Destatis: commandes industrielles de février (08H00)GB- GB: immatriculations automobiles de mars (10H00)CANADA- Balance commerciale pour février 2018 (14H30)Toutes les heures HEC (heure suisse)c.a./c. adm.: conseil d'administrationCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanAs. g.: assemblée généraleAv. b: avant boursechif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreres.: résultatsML: monnaies localesTCC: taux de change constantsRAS: rien à signalerSans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.awp(AWP / 05.04.2018 06h20)