Prévisions du jour lundi 29 janvier

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:SUISSE07:00 Santhera: résultats 2017 (CC 14:00)17:30 KTM Industries: chiffre d'affaires 201716:00 Cham Paper Group: as. g. extra. (adaptation des statuts, etc.), ChamINTERNATIONALUE- Bruxelles: réunion des ministres des Affaires européennes de l'UE surla deuxième phase de négociations du Brexit- Bruxelles: réunion des ministres de l'Agriculture de l'UEUSA- Dépenses et revenus des ménages décembre (14H30)CANADA- Montréal: conférence de presse de la ministre des Affaires étrangèresChrystia Freeland, le représentant américain au Commerce RobertLighthizer et le secrétaire mexicain à l'Économie Ildefonso Guajardoau terme de la sixième session de la renégociation de l'AlénaToutes les heures HEC (heure suisse)c.a./c. adm.: conseil d'administrationCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanAs. g.: assemblée généraleAv. b: avant boursechif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreres.: résultatsML: monnaies localesTCC: taux de change constantsRAS: rien à signalerSans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.awp(AWP / 29.01.2018 06h20)