Prévisions du jour mardi 15 mai

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:SUISSE06:30 Orascom DH: résultats T109:00 Polyphor: 1er jour de négoce sur SIX (prévu)09:15 OFS: parahôtellerie au 4e trimestre et en 201709:15 OFS: prix production-importation PPI avril- Novartis: Investor Event (y. c. 16.5), Bâle11:30 Temenos: as. g., Genève14:00 Peach Property: as. g., Zurich14:00 Castle Alternative: as. g., Zoug14:30 Vifor Pharma: as. g., Dübendorf17:00 Valartis: as. g., ZurichINTERNATIONALFRANCE- Inflation, résultats définitifs pour avril - Insee (08H45)- Résultats de l'emploi salarié au 1er trimestre 2018 (08H45)- Comptes nationaux annuels - premiers résultats - Insee (08H45)UE- 2e estimation de la croissance au 1er trimestre (11H00)- Production industrielle en mars (11H00)USA- Activité industrielle dans la région de New York - mai (14H30)- Ventes au détail - avril (14H30)Stocks et ventes desentreprises - mars (16H00)- Flux de capitaux investis à long terme - mars (22H00)ALLEMAGNE- PIB première estimation pour le 1er trimestre (08H00)- Baromètre ZEW de la confiance des milieux financiers (11H00)GB- Chômage mars (10H30)PORTUGAL- PIB 1er trimestre (1ère estimation) (10H30)CHINE- Indicateurs mensuels: production industrielle, ventes de détail,investissements en capital fixe (avril) (04H00)Toutes les heures HEC (heure suisse)c.a./c. adm.: conseil d'administrationCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanAs. g.: assemblée généraleAv. b: avant boursechif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreres.: résultatsML: monnaies localesTCC: taux de change constantsRAS: rien à signalerSans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.awp(AWP / 15.05.2018 06h20)