Prévisions du jour mardi 16 janvier

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:SUISSE07:00 Lindt & Sprüngli: chiffre d'affaires 201709:15 OFS: statistiques d'hébergement en novembre09:30 Swico: CP développement des marchés ICT en Suisseet en Europe, Zurich10:00 KPMG: CP "Transformation par M&A", Zurich10:00 WEF: CP édition 2018, Cologny/Genève18:00 BNS: alloc. Thomas Jordan, "comment l'argent est créé par la banquecentrale et le système bancaire", Zurich- Swissbau (jus. 20.1), Bâle- Conférence Swiss Sustainable Finance, ZurichINTERNATIONALFRANCE- Créations d'entreprises décembre (08H45) - InseeUSA- Activité industrielle dans la région de New York janvier (14H30)ALLEMAGNE- Chiffre définitif de l'inflation en décembre - DestatisGB- Inflation décembre (10H30)- Derniers jours de débat des députés britanniques sur le projet de loidestiné à mettre fin à la suprématie du droit européen au Royaume-Unidans le cadre du Brexit - et 17ITALIE- Commerce extérieur novembre- Chiffre définitif de l'inflation en décembreToutes les heures HEC (heure suisse)c.a./c. adm.: conseil d'administrationCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanAs. g.: assemblée généraleAv. b: avant boursechif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreres.: résultatsML: monnaies localesTCC: taux de change constantsRAS: rien à signalerSans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.awp(AWP / 16.01.2018 06h20)