Prévisions du jour mardi 17 avril

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:SUISSE06:00 Sika: chiffre d'affaires T107:00 VAT: T1 Trading update (CC 10:00)10:00 Montana Tech: résultats 201711:00 Auto AG Holding: CPB 2017, Rothenburg17:30 Edisun Power: résultats 201718:00 Gurit: résultats T110:30 IVF Hartmann: as. g., Neuhausen13:00 Sika: as. g., Baar15:00 Tecan: as. g., Zurich16:30 Gurit: as. g., Pfäffikon/SZINTERNATIONALFMI- Réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale- Conférence de presse de Maurice Obstfeld, conseiller économique du FMI (15H00)- Le FMI publie ses prévisions économiques mondiales révisées (15H00)USA- mises en chantier de logements - mars (14H30)- production industrielle - mars (15H15)ALLEMAGNE- Baromètre ZEW de la confiance des milieux financiers (11H00)JAPON- Production industrielle révisée (février) (06H30)GB- Chômage février (10H30)ITALIE- Inflation en mars (10H00)- Commerce extérieur en février (11H00)CHINE- PIB au 1er trimestre, + Production industrielle, ventes de détail,investissements en capital fixe (mars) (04H00)Toutes les heures HEC (heure suisse)c.a./c. adm.: conseil d'administrationCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanAs. g.: assemblée généraleAv. b: avant boursechif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreres.: résultatsML: monnaies localesTCC: taux de change constantsRAS: rien à signalerSans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.awp(AWP / 17.04.2018 06h20)