Prévisions du jour mardi 1er mai

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:SUISSE07:00 Leclanché: résultats 201709:00 KOF: baromètre conjoncturel18:00 LumX: résultats 201718:00 The Native: résultats 201719:00 Eastern Property: résultats 201711:00 EEII: as. g., Zoug- Europa Forum 2018: Suisse-EU à la croisée des chemins?, LucerneINTERNATIONALFRANCE- Construction de logements et de locaux mars - SDES (08H45)UE- BCE: publication de l'évolution des crédits au secteur privé et de la massemonétaire M3 en zone euro (10H00)USA- Dépenses et revenus des ménages - mars (14H30)- Activité économique dans la région de Chicago - avril (15H45)- Promesses de vente de logements (NAR) - mars (16H00)ALLEMAGNE- Destatis: inflation provisoire (avril) (08H00)ITALIE- Inflation en avril (1ère estimation) (11H00)PORTUGAL- Chômage du mois de mars (13H00)CHINE- PMI manufacturier officiel (pour avril) (03H00)Toutes les heures HEC (heure suisse)c.a./c. adm.: conseil d'administrationCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanAs. g.: assemblée généraleAv. b: avant boursechif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreres.: résultatsML: monnaies localesTCC: taux de change constantsRAS: rien à signalerSans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.awp(AWP / 01.05.2018 09h30)