Prévisions du jour mardi 22 mai

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:SUISSE07:00 Sonova: résultats 2017/1809:30 Sonova: CPB 2017/18, Stäfa11:00 Deloitte: CP téléphonique sondage CFO11:00 Burkhalter: as. g., Regensdorf16:30 BC bernoise: as. g., BerneINTERNATIONALUE- Réunion des ministres du Commerce de l'UE (FAC/Trade) qui discuterontdes tarifs américains (14H00)ITALIE- Perspectives pour l'économie italienne en 2018 (Istat) (10H00)Toutes les heures HEC (heure suisse)c.a./c. adm.: conseil d'administrationCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanAs. g.: assemblée généraleAv. b: avant boursechif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreres.: résultatsML: monnaies localesTCC: taux de change constantsRAS: rien à signalerSans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.awp(AWP / 22.05.2018 06h20)