Prévisions du jour mardi 27 mars

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:SUISSE06:45 Warteck Invest: résultats 201707:00 Bâloise: résultats 2017 (CC 11:30)07:00 SHL: résultats 2017 (CC 10:00)09:15 Bâloise: CPB 2017, Bâle09:30 FINMA: CP annuelle, berne09:30 Warteck Invest: CPB 2017, Zurich11:00 Migros: CPB 2017, Zurich10:15 Implenia: as. g., Zurich14:30 Also: as. g., Lucerne16:00 SPS: as. g., Olten16:00 Walter Meier: as. g., Zurich17:00 Mobimo: as. g., Lucerne- Bank Linth: as. g., Rapperswil-Jona- Newron: as. g., MilanINTERNATIONALUE- BCE: publication de l'évolution des crédits au secteur privé et de la massemonétaire M3 en zone euro (10H00)- Zone euro: confiance économique en mars (11H00)G7- Les ministres de l'Emploi du G7 se réunissent sur les emplois du futurUSA- prix des logements (S&P/Case-Shiller) - janvier (15H00)- confiance des consommateurs (Conference Board) - mars (16H00)ITALIE- Confiance des consommateurs et des entreprises en mars (10H00)ESPAGNE- Espagne: données provisoires sur l'inflation en mars (INE) (09H00)- Le gouvernement espagnol présente son projet de budget pour 2018 (12H00)Toutes les heures HEC (heure suisse)c.a./c. adm.: conseil d'administrationCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanAs. g.: assemblée généraleAv. b: avant boursechif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreres.: résultatsML: monnaies localesTCC: taux de change constantsRAS: rien à signaler