Prévisions du jour mercredi 17 janvier

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:SUISSE09:15 CP industrie gazière (dans le cadre de Swissbau), Bâle10:30 Pictet: CP Stratégie 2018Plus, Zurich11:00 JLL: présentation de l'étude "marché suisse des bureaux 2018", Zurich18:00 Efficiency Club: alloc. Bernhard Burgener (dès...), Zurich- 1ère Crypto Finance Conference (jus. 19.1), St. Moritz- Conférence Uni Zurich: 'Closing the gaps between Finance andSustainability' (jus. 19.1)INTERNATIONALFRANCE- Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA): immatriculationsde voitures neuves dans l'UE pour décembre et l'année 2017 (08H00)UE- Zone euro: inflation décembre, 2ème estimationUSA- Production industrielle décembre (15H15)- Livre Beige de la Fed (20H00)- Flux de capitaux investis à long terme novembre (22H00)AUTRICHE- Inflation décembre et 2017CANADA- Taux directeurs de la banque centrale et rapport sur la politiquemonétaire (16H00)Toutes les heures HEC (heure suisse)c.a./c. adm.: conseil d'administrationCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanAs. g.: assemblée généraleAv. b: avant boursechif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreres.: résultatsML: monnaies localesTCC: taux de change constantsRAS: rien à signalerSans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.awp(AWP / 17.01.2018 06h20)