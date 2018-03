Prévisions du jour mercredi 21 mars

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:SUISSE07:00 Investis: résultats 2017 (CC 10:00)07:00 Zur Rose: résultats 2017 (CC 14:00)07:30 SIX Group AG: résultats 201709:15 CS: CP moniteur suisse, retournement des taux, Zurich10:30 Zur Rose: CPB 2017, Zurich11:00 SIX Group: CPB 2017, Zurich10:30 13e CIFI Real Estate Investment Lunch 2018 (jus. 14:00), Zurich13:30 Finance Forum Liechtenstein (dès...), Vaduz- NZZ X.Days 2018 (y. c. 22.3), InterlakenINTERNATIONALUE- Le round d'Asuncion de négociations du traité de libre-échange UE-Mercosurse termine cette semaine (14H00)BCE- BCE: article dans le bulletin économique sur la durabilité de la haussedes prix du pétrole (10H00)USA- USA - Balance des comptes courants au 4e trimestre (13H30)- USA - Reventes de logements (NAR) - février (15H00)- Niveau hebdomadaire des stocks de pétrole (15H30)- USA: fin d'une réunion de deux jours du Comité de politique monétaire de laFed (communiqué attendu pour 19h00 GMT suivi d'une conférence de pressedu président Jerome PowellGB- GB: chômage janvier (10H30)Toutes les heures HEC (heure suisse)c.a./c. adm.: conseil d'administrationCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanAs. g.: assemblée généraleAv. b: avant boursechif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreres.: résultatsML: monnaies localesTCC: taux de change constantsRAS: rien à signalerSans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.awp(AWP / 21.03.2018 06h20)