Prévisions du jour mercredi 23 mai

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:SUISSE07:00 Julius Bär: Interim Management Statement07:00 Lem: résultats 2017/1809:15 UBS: CP Alpine Property Focus 2018, Zurich10:00 AXA Assurances: CP compte d'exploitation prévoyanceprofessionnelle 2017, Zurich10:30 Lem: CPB 2017/18, Zurich11:00 Poenina: as. g., Zurich16:00 Valiant: as. g., Berne17:00 Warteck Invest: as. g., Bâle- FuW Forum: Blockchain 2018, Rüschlikon- SwissBanking: séminaire de journalistes 2018, ZurichINTERNATIONALFRANCE- Chômage au sens du BIT au 1er trimestre 2018 (07H30)- PMI Flash - Markit (09H00)USA- Ventes de logements neufs - avril (16H00)- Niveau hebdomadaire des stocks de pétrole (16H30)- Publication des minutes de la dernière réunion de la Fed (20H00)GB- Inflation avril (10H30)Toutes les heures HEC (heure suisse)c.a./c. adm.: conseil d'administrationCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanAs. g.: assemblée généraleAv. b: avant boursechif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreres.: résultatsML: monnaies localesTCC: taux de change constantsRAS: rien à signalerSans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.awp(AWP / 23.05.2018 06h20)