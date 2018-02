Prévisions du jour mercredi 28 février

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:SUISSE06:00 APG SGA: résultats 201706:00 Sulzer: résultats 201706:45 Kühne+Nagel: résultats 201707:00 Cassiopea: résultats 2017 (CC 15:00)07:00 EFG International: résultats 201707:00 Georg Fischer: résultats 201707:00 Intershop: résultats 201707:00 Valora: résultats 201707:00 Zehnder: résultats 201708:30 Sulzer: CPB 2027, Zurich09:00 KOF: baromètre conjoncturel09:00 Valora: CPB 2017, Zurich09:00 Zehnder: CPB 2017, Zurich09:30 EFG International: CPB 2017, Zurich10:00 CS-CFA: indice février10:00 APG SGA: CPB 2017, Zurich10:00 Intershop: CPB 2017, Zurich10:00 Kühne+Nagel: CPB 2017, Zurich11:00 Georg Fischer: CPB 2017, Zurich13:15 IFZ Zug: conférence FinTech (dès...), ZougINTERNATIONALFRANCE- Comptes nationaux trimestriels deuxième estimation pourle 4e trimestre (08H45)- Dépenses de consommation des ménages en biens janvier - Insee (08H45)- Indices de prix de production et d'importation de l'industrie janvier -Insee (08H45)- Inflation février, estimation provisoire - Insee (08H45)- Construction de logements janvier - Ministère (08H45)UE- Libre-échange: reprise des négociations UE-Mercosur- Zone euro: première estimation de l'inflation en février (11H00)OCDE- Présentation d'un rapport de l'OCDE sur le BrésilUSA- PIB au 4e trimestre (2e estimation) (14H30)- Activité économique dans la région de Chicago - février (15H45)- promesses de vente de logements (NAR) - janvier (16H00)- Niveau hebdomadaire des stocks de pétrole (16H30)ALLEMAGNE- Baromètre GfK du moral des consommateurs de février (08H00)- L'Agence pour l'emploi publie les chiffres du chômage de février (10H00)JAPON- Production industrielle (janvier) (00H50)ITALIE- Inflation en février (chiffre préliminaire) (15H00)AUTRICHE- PIB au 4e trimestgre et en 2017 (seconde estimation) (10H00)PORTUGAL- Chômage du mois de janvier (12H00)- PIB trimestriel et annuel (2e estimation) (12H00)CHINE- PMI manufacturier officiel (pour février) (02H00)Toutes les heures HEC (heure suisse)c.a./c. adm.: conseil d'administrationCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanAs. g.: assemblée généraleAv. b: avant boursechif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreres.: résultatsML: monnaies localesTCC: taux de change constantsRAS: rien à signalerSans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.awp(AWP / 28.02.2018 06h20)