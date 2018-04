Prévisions du jour mercredi 4 avril

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:SUISSE07:00 EEII: résultats 201707:00 Jungfraubahn: résultats 201709:45 Jungfraubahn: CPB 2017, Berne10:00 KPMG: Swiss Tax Report 201818:00 Zwahlen et Mayr: résultats 2017- Swiss Re: journée des investisseurs09:00 Straumann: as. g., Bâle10:00 Sulzer: as. g., Winterthour13:30 Swisscom: as. g., Fribourg14:15 Zurich Insurance: as. g.16:30 Geberit: as. g., Rapperswil-JonaINTERNATIONALUE- Zone euro: 1ère estimation de l'inflation en mars (11H00)- Zone euro: chômage en février (11H00)ASEAN- Réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des Banques centralesde l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean)USA- Chiffres ADP de l'emploi dans le secteur privé - mars (14H15)- Commandes industrielles - février (16H00)- Indice d'activité dans le secteur des services (ISM) - mars (16H00)- Niveau hebdomadaire des stocks de pétrole (16H30)ALLEMAGNEVDA: immatriculations de voitures neuves de mars (12H00)ITALIE- Chômage en février (18H00)CHINE- PMI Caixin services (03H30)Toutes les heures HEC (heure suisse)c.a./c. adm.: conseil d'administrationCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanAs. g.: assemblée généraleAv. b: avant boursechif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreres.: résultatsML: monnaies localesTCC: taux de change constantsRAS: rien à signalerSans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.awp(AWP / 04.04.2018 06h20)