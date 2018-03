Prévisions du jour vendredi 2 mars

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:SUISSE06:00 Raiffeisen: résultats 201707:00 Flughafen Zurich: résultats 201707:00 LafargeHolcim: résultats 201707:00 Mobilezone: résultats 201707:00 Swissquote: résultats 201708:30 Mobilezone: CPB 2017, Zurich09:00 LafargeHolcim: CPB 201710:00 Flughafen Zurich: CPB 2017, Zurich10:00 Raiffeisen: CPB 2017, Zurich10:30 Swissquote: CPB 201716:00 Novartis: as. g., BâleINTERNATIONALUE- Discours de Theresa May dans lequel elle doit définir la vision duRoyaume-Uni de sa future relation avec l'UE après le Brexit- Zone euro: prix à la production industrielle en janvier (11H00)USA- USA - moral des ménages (Uni Michigan) - février (2e estimation) (16H00)ALLEMAGNE- VDA: immatriculations de voitures neuves de février (12H00)JAPON- Chômage (janvier) (00H30)- Consommation des ménages (janvier) (00H30)CANADA- Canada: PIB au 4e trimestre et en 2017 (14H30)Toutes les heures HEC (heure suisse)c.a./c. adm.: conseil d'administrationCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanAs. g.: assemblée généraleAv. b: avant boursechif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreres.: résultatsML: monnaies localesTCC: taux de change constantsRAS: rien à signalerSans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.awp(AWP / 02.03.2018 06h20)