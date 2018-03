Prévisions du jour vendredi 23 mars

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:SUISSE06:30 Interroll: résultats 201707:15 Credit Suisse: publication du rapport annuel 201709:00 Interroll: CPB 2017, Zurich09:00 Medartis: 1er jour de cotation sur SIX (prévu)10:00 MSCI/Wüest: présentation de l'indice immobilier 2017, Zurich10:00 Ruag: CPB 2017, Zurich10:00 BC de Schaffhouse: CPB 2017, Schaffhouse10:00 Titlisbahnen: as. g., Engelberg16:00 Energiedienst: as. g., LaufenburgINTERNATIONALFRANCE- Résultats définitifs sur la durée du travail et les salaires au4e trimestre 2017 (08H45)UE- Le round d'Asuncion de négociations du traité de libre-échange UE-Mercosurse termine cette semaineUSA- Commandes de biens durables - février (13H30)- Ventes de logements neufs - février (15H00)JAPON- Prix à la consommation (février) (00H30)CANADA- Prix à la consommation en février (13H30)AUTRICHE- Prévisions de croissance WifoESPAGNE- S&P Global Ratings actualise sa notation pour le pays (datesusceptible d'être modifiée)- Le gouvernement espagnol présente son projet de budget pour 2018 (12H00)Toutes les heures HEC (heure suisse)c.a./c. adm.: conseil d'administrationCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanAs. g.: assemblée généraleAv. b: avant boursechif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreres.: résultatsML: monnaies localesTCC: taux de change constantsRAS: rien à signalerSans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.awp(AWP / 23.03.2018 06h20)