Prévisions du jour vendredi 26 janvier

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:SUISSE05:00 Starrag: chiffre d'affaires 201706:00 SFS: chiffre d'affaires 201706:45 Givaudan: résultats 2017 (CC 15:00)07:00 BC bernoise: résultats 201710:00 BC bernoise: CPB 2017, Berne- Life Science: conférence FutureHealth, Bâle- SFP Group: Swiss Real Estate Funds Day, Zurich- World Economic Forum WEF (dernier jour), DavosINTERNATIONALFRANCE- Construction de logements décembre (08H45) - Ministère- Enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages janvier (08H45) - Insee- Indicateurs de climat des affaires et de retournement conjonctureljanvier (08H45) - InseeBCE- Crédits au secteur privé et M3 (09H00)USA- Première estimation du PIB au 4e trimestre (14H30)- Commandes de biens durables décembre (14H30)JAPON- Inflation décembre et année 2017GB- PIB au 4e trimestre et en 2017, première estimation (10H30)CANADA- Inflation décembre et année 2017 (14H30)Toutes les heures HEC (heure suisse)c.a./c. adm.: conseil d'administrationCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanAs. g.: assemblée généraleAv. b: avant boursechif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreres.: résultatsML: monnaies localesTCC: taux de change constantsRAS: rien à signalerSans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.awp(AWP / 26.01.2018 06h20)