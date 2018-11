Prévisions du jour vendredi 30 novembre

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:SUISSE09:00 KOF: baromètre conjoncturel- New Venturetec: as. g. Zoug09:00 Journée de l'électricité 2018, ZurichINTERNATIONALFRANCE- Prix production-importation octobre (08H45)- Inflation novembre (estimation provisoire) (08H45)UE- Chômage octobre dans la zone euro (11H00)- Inflation novembre dans la zone euro (1ère estimation) (11H00)JAPON- Chômage octobre (00H30)- Production industrielle octobre (00H50)ITALIE- Chômage octobre (10H00)- Inflation novembre (1ère estimation) (11H00)CANADA- PIB au 3e trimestre (14H30)AUTRICHE- PIB au 2e trimestre (éfinitif)PORTUGAL- FitchRatings actualise sa notation pour le pays (date susceptible d'êtremodifiée)- PIB au 3e trimestre (2e estimation) (12H00)CHINE- PMI manufacturier officiel novembre (02H00)Toutes les heures HEC (heure suisse)c.a./c. adm.: conseil d'administrationCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanAs. g.: assemblée généraleAv. b: avant boursechif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreres.: résultatsML: monnaies localesTCC: taux de change constantsRAS: rien à signalerSans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.awp(AWP / 30.11.2018 06h20)