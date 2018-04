Prévisions du jour vendredi 6 avril

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:SUISSE06:00 Ems-Chemie: résultats T107:00 Leclanché: résultats 201709:00 OFS: statistiques d'hébergement février09:00 BNS: réserves de devises à fin mars15:00 Forbo: as. g., Zoug16:30 Bank Cler: as. g., Bâle08:30 BNS: congrès Repo (dès...), ZurichINTERNATIONALFRANCE- S&P Global Ratings actualise sa notation pour le pays (date susceptibled'être modifiée)- Balance des paiements février - Banque de France (08H45)- Commerce extérieur en valeur février - Douanes (08H45)BCE- BCE: Discours de M. Coeuré à la 29ème édition de Perspectives de l'économieet des finances "organisé par "The European House - Ambrosetti " (08H45)ASEAN- Réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des Banques centralesde l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean)USA- Chiffres du chômage et de l'emploi - mars (14H30)- Crédit à la consommation - février (21H00)ALLEMAGNE- Destatis: production industrielle de février (08H00)JAPON- Consommation des ménages (février) (01H30)CANADA- Canada: emploi et taux de chômage pour mars (14H30)ESPAGNE- Espagne: données mensuelles sur la production industrielle (INE) (09H00)Toutes les heures HEC (heure suisse)c.a./c. adm.: conseil d'administrationCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanAs. g.: assemblée généraleAv. b: avant boursechif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreres.: résultatsML: monnaies localesTCC: taux de change constantsRAS: rien à signalerSans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.awp(AWP / 06.04.2018 06h20)