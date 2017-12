Prévisions optimistes pour l'économie suisse (indice CS-CFA)

Zurich (awp) - Les prévisions conjoncturelles pour la Suisse sont teintées d'optimisme, selon le dernier sondage réalisé par Credit Suisse et l'institut CFA. L'indice relevé par les deux établissements a grimpé à 52 points en décembre, après 40,7 points le mois précédent.L'indice Credit Suisse CFA Society Switzerland, qui mesure les attentes des analystes pour l'économie suisse sur les six prochains mois, a atteint un plus haut depuis avril 2010, selon un communiqué.Pour 56% de sondés, l'économie helvétique devrait s'améliorer et seuls 4% s'attendent à une détérioration. Dans ce contexte, 54% des experts interrogés misent sur un rebond des exportations sur les six prochains mois, un niveau élevé inédit depuis avril 2013.Environ la moitié table sur un maintien du taux de change actuel EUR/CHF, tandis que 32% s'attendent à un affaiblissement du franc et 20% à un renchérissement vis-à-vis de l'euro.al/buc(AWP / 27.12.2017 10h30)