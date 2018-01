Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,38% à 9417 points (à 08h20)- SMI (vendredi): -0,25% à 9381,87 points- SLI (vendredi): -0,27% à 1517,91 points- SPI (vendredi): -0,26% à 10'751,51 points- CAC 40 (mardi): -0,45% à 5288,60 points- Dax (mardi): -0,36% à 12'871,39 points- FTSE-100 (mardi): -0,52% à 7648,10 points- Dow Jones (mardi): +0,42% à 24'824,01 points- Nasdaq Comp (mardi): +1,50% à 7006,90 points- S&P 500 (mardi): +0,83% à 2695,79 points- Nikkei (mercredi): fermé pour jour fériéAMBIANCE- positiveNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Novartis obtient de FDA le statut de percée thérapeutique Kisqali HR+/HER2-SPI:- Basilea lance les études de phase I pour le traitement du glioblastome- Molecular Partners: Allergan exerce ses options sur deux candidats de Darpin- Addex et Indivior nouent un partenariat dans le traitement des addictions- Nebag: la VNI par action à fin 2017 est estimée à 10,65 CHF- Schaffner: un incendie a endommagé une usine du groupe en ThaïlandePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- rasSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI SOIR,WEEKEND, 1er ET 2 JANVIER:- Highlight Communications et Studhalter détiennent 30,384% de Constantin Medien- Clariant développe un nouveau polymère pour cosmétiques avecGlobal Bioenergies- Il y a dix ans, Henniez passait sous le contrôle de Nestlé- Migros entame la nouvelle année avec un Romand à sa tête- Migros met la pression sur La Poste- Airopack a fixé le prix de rachat d'IP à 24,1 mio EUR- Zur Rose finalise l'acquisition d'Eurapon et de VitalsanaNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:30 Indice PMI des directeurs d'achat décembre10:15 Union suisse des paysans: CP "commerce équitable", DerendingenPRESSE DU WEEKEND ET DU 1er ET 2 JANVIER- Les banques ont appris de leurs erreurs, estime Oswald GrübelZentralschweiz am Sonntag- L'économie suisse doit muscler sa productivité, selon un économisteMatin Dimanche- L'entretien des toilettes des CFF suscite la controverseMatin Dimanche- La tendance à délocaliser va s'inverser, selon le chef d'ABBNZZ am SonntagPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESweekend et 1er janvier- France: le marché automobile en hausse de 4,7% en 2017 (constructeurs)- Chine: léger ralentissement de l'activité manufacturière en décembre- FMI: la reprise économique est plus homogène, se félicite Christine Lagardemardi 2 janvier- PMI: records pour le secteur manufacturier européen en décembre- Espagne: la hausse des ventes de voitures a ralenti en 2017- Allemagne: le nombre d'actifs au plus haut depuis la Réunification- France: la croissance du secteur manufacturier au plus haut depuis 17 ans- Brésil: excédent commercial record en 2017- Chine: sursaut du secteur manufacturier, selon un indice indépendantaujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1715- USD/CHF: 0,9728- Future Conf: - (vendredi: +8 pb à 160,94%)- taux au comptant: - (vendredi: -0,09%)DIVERSvendredi soir, weekend et 1er janvierSuisse:- L'union de la Suisse fait sa force, estime Alain Berset- L'aéroport de Sion entre dans une nouvelle èreinternational:- Ryad et Abou Dhabi introduisent la TVA, une première dans le Golfe- Catalogne: Madrid évalue à un milliard d'euros le coût de la crise- Antonio Guterres lance un "message d'alerte" pour la planète- BCE: Coeuré évoque une possible fin des achats d'actifs à l'automne 2018- La transition écologique chinoise a dopé les matières premières- Présidence canadienne du G7: un "programme progressiste" à risque- 2017, année des records à Wall Street portée par Donald Trumpmardi 2 janvier:Suisse:- rasinternational:- Bonds: la France a emprunté 5,609 mrd EUR à court terme mardi- 2017, année la plus sûre pour le transport aérien (études)- Climat: un quart des terres plus sèches en cas de hausse de 2°Caujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- La Chine relève le cours de référence du yuan au plus haut depuis 20 moisplus tard:- prochaine échéance eurex: le 19 janvier- prochaines décotations sur SIX:Syngenta (le 8 janvier, dernier jour de cotation le 5 janvier)Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Richemont: Blackrock annonce 3,01%- Flughafen Zürich: BlackRock fixe sa participation à 3,11%- Forbo: Norges Bank réduit à 3,04%- Goldbach Group annonce des positions de vente propres de 4,2%- Meyer Burger: BlackRock renforce à 3,44%, Norges Bank baisse à 2,11%- Partners Group: Morgan Stanley monte à 16,02%- Aryzta: State Street Corporation annonce une participation de 3,07%sur BX Berne eXchange:- rasrp/ol(AWP / 03.01.2018 08h32)