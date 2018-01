Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,25% à 9503 points (à 08h20)- SMI (mercredi): +1,03% à 9478,92 points- SLI (mercredi): +1,12% à 1534,96 points- SPI (mercredi): +0,99% à 10'857,70 points- CAC 40 (mercredi): +,81% à 5331,28 points- Dax (mercredi): +0,92% à 12'989,82 points- FTSE-100 (mercredi): +0,30% à 7671,11 points- Dow Jones (mercredi): +0,40% à 24'922,68 points- Nasdaq Comp (mercredi): +0,84% à 7065,53 points- S&P 500 (mercredi): +0,64% à 2713,06 points- Nikkei (jeudi): +3,26% à 23'506,33 pointsAMBIANCE- les indicateurs outre-Atlantique et les données chinoises en soutien du marchéNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Novartis: statut de percée thérapeutique de la FDA pour Promacta- Vifor: l'EMA va examiner la demande d'homologation pour AvacopanSPI:- Landis+Gyr signe un contrat avec Wisconsin Public Service- Wisekey: Quovadis va poursuivre le développement du programme SuisseIDPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- rasSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MERCREDI SOIR:- SIX: le volume des transactions a augmenté de 5,2% à 1345,9 mrd CHF en 2017- Ci Com peut dissoudre la provision pour la participation ADC SIIC- HBM table sur un bénéfice de 85 mio CHF sur neuf mois 2017/18- KTM entame la décotation de Pankl, offre 42,18 EUR par actionNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES10:00 USS: CP annuelle, BernePRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESmercredi soir- USA: les membres de la Fed assez divisés sur l'évolution des taux en 2018l'impact des coupes d'impôts sur la consommation et lesentreprises est "incertain" (minutes)vers une baisse moindre que prévu des ventes de voitures en décembreaujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1754- USD/CHF: 0,9769- Future Conf: - (mercredi: +5 pb à 160,92%)- taux au comptant: -0,095% (mercredi: -0,095%)- Chine: plus forte hausse des services depuis 2014 (indice Caixin)DIVERSmercredi soirSuisse:- WEF 2018: le président Macron participera au Forum économique de Davosinternational:- Italie: exportations record de vin à 6 mrd EURaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- Bilan mondial stable pour les fusions et acquisitions dans le monde- La Chine relève le cours de référence du yuan au plus haut depuis 20 moisplus tard:- prochaine échéance eurex: le 19 janvier- prochaines décotations sur SIX:Syngenta (le 8 janvier, dernier jour de cotation le 5 janvier)Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Mobimo: Norges Bank abaisse sa participation à 2,94%- Leclanché: Finexis/Denizon monte à 65,33%- AMS: BlackRock réduit sa participation à 2,85%- Valora: Norges Bank détient une participation abaissée à 4,62%- Logitech: Norges Bank détient une participation plus élevée à 3,11%- Georg Fischer: BlackRock monte à 5,78%- GAM: BlackRock abaisse sa participation à 2,98%- Crealogix: Groupe Richle etc. détient des positions de 62,93%/2,73%sur BX Berne eXchange:- rasrp/fr(AWP / 04.01.2018 08h26)