Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,04% à 9513 points (à 08h20)- SMI (jeudi): +0,32% à 9509,28 points- SLI (jeudi): +0,58% à 1543,85 points- SPI (jeudi): +0,32% à 10'892,52 points- CAC 40 (jeudi): +1,54% à 5413,69 points- Dax (jeudi): +1,46% à 13'167,89 points- FTSE-100 (jeudi): +0,32% à 7695,58 points- Dow Jones (jeudi): +0,61% à 25'075,13 points- Nasdaq Comp (jeudi): +0,18% à 7077,91 points- S&P 500 (jeudi): +0,40% à 2723,99 points- Nikkei (vendredi): +0,89% à 23'715 pointsAMBIANCE- données positives, plus-haut historique en vue- données attendues sur le marché de l'emploi américainNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- rasSPI:- Jungfraubahn 2017: nombre de visiteurs Jungfraujoch +14% à 1,04 mio- Emmi vend sa participation minoritaire dans Siggi'sPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- rasSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX JEUDI SOIR:- Roche lance un nouveau test pour détecter le VIH dans les zones reculées- Swissgrid acquiert de nouvelles parts de réseaux de transportNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 BNS: réserves de devises à fin décembrePRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESjeudi soir:- USA: baisse des stocks de brut de 7,4 M de barils au 29/12, à 424,5 MB (DoE)aujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1768- USD/CHF: 0,9753- Future Conf: - (jeudi: -6 pb 160,85%)- taux au comptant: -0,095% (jeudi: -0,098%)- Japon: les ventes de véhicules neufs (hors mini) en petit replien décembre sur un anDIVERSjeudi soirSuisse:- rasinternational:- Des régulateurs US réitèrent leurs mises en garde contre les cryptomonnaiesaujourd'hui:Suisse:- Tempête Burglind: la Suisse se réveille et compte les dégâtsinternational:- En Asie, une approche du bitcoin très variable selon les pays- L'UE annonce de nouveaux investissements et des contrats à Cuba- Faille de sécurité dans les puces: le secteur cherche à rassurerplus tard:- prochaine échéance eurex: le 19 janvier- prochaines décotations sur SIX:Syngenta (le 8 janvier, dernier jour de cotation le 5 janvier)Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Valiant: Norges Bank abaisse sa participation à 2,99%- UBS: BlackRock relève sa participation à 5,01%- Mobimo: Norges Bank remonte à 3,002%- Georg Fischer: BlackRock réduit sa participation à 5,57%- Flughafen Zürich: BlackRock passe à 3,14%- Dufry: Norges Bank diminue sa participation à 2,71%- Calida: Ethos/Pictet/Vontobel Fonds annoncent une participation sous 3%- Allreal: Norges Bank réduit sa participation à 2,896%sur BX Berne eXchange:- rasfr/ol(AWP / 05.01.2018 08h28)