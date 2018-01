Principales informations avant-Bourse

(revoici avec taux de change)Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,32% à 9587 points (à 08h20)- SMI (vendredi): +0,50% à 9556,98 points- SLI (vendredi): +0,58% à 1552,80 points- SPI (vendredi): +0,58% à 10'955,40 points- CAC 40 (vendredi): +1,05% à 5470,75 points- Dax (vendredi): +1,15% à 13'319,64 points- FTSE-100 (vendredi): +0,37% à 7724,22 points- Dow Jones (vendredi): +0,88% à 25'295,87 points- Nasdaq Comp (vendredi): +0,83% à 7136,56 points- S&P 500 (vendredi): +0,70% à 2743,15 points- Nikkei (lundi): ferméAMBIANCE- toujours positiveNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Roche s'associe à General Electric dans le domaine du diagnostic- Givaudan: Louie D'Amico nommé président de la division ArômesSPI:- Syngenta: les certificats décotés à Wall Street le 18 janvier- Molecular Partners dévoile des données d'études cliniques sur MP0250- Kuros Biosciences étend son accord de licence avec CheckmatePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- rasSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI SOIR ET WEEKEND:- Migros: plus d'offre active chez Hotelplan Suisse pour les delphinariums- Arundel fixe le prix de son remboursement, dette restructurée- Allianz Suisse estime à plus de 7 mio CHF les dégâts causés par BurglindNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:15 OFS: indice des prix à la consommation CPI décembre et 2017PRESSE VENDREDI SOIR ET WEEK-END- Grand potentiel pour les produits bio, selon le patron de CoopNZZ am Sonntag- Le financement de la SSR "un vaste débat qui ne fait que commencer"Le Temps- Kühne+Nagel se considère comme un consolidateur, priorité à l'AsieFinanz und WirtschaftPRESSE DU JOUR- Richard Mille maintient son objectif de volume de productionWatch Around- Johann Schneider-Ammann confirme la relance économique en SuisseBlick- Bank-now dans le procès des Tigres TamoulsLe TempsDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESvendredi soir:- rasWeekend:- Zone euro: Weidmann (BCE) voudrait une date précise pour la fin du QE- USA: Loretta Mester (Fed) penche pour quatre hausses de taux en 2018aujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1724- USD/CHF: 0,9760- Future Conf: - (vendredi: +4 pb à 160,89%)- taux au comptant: - (vendredi: -0,106%)- Allemagne: commandes industrielles en repli de 0,4% en novembreDIVERSvendredi soirSuisse:- Les livraisons de ciment se sont repliées de 2,8% en 2017international:- USA: les géants technologiques au secours de la "neutralité du net"- Europe: les marchés agricoles à terme sous surveillance- Bonds: La France a emprunté 10,144 mrd EUR à long terme (AFT)weekend:Suisse:- Plus de 5000 artistes suisses appellent à rejeter "No Billag"- Suisse-UE: une "impasse bilatérale" et des accords qui "s'érodent"- Un Genevois dépose plainte contre Apple auprès du MPCinternational:- USA: La hausse des salaires se fait toujours attendreaujourd'hui:Suisse:- Les Suisses estiment leur situation financière légèrement meilleure en 2018international:- rasplus tard:- prochaine échéance eurex: le 19 janvier- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Valiant: Norges Bank relève sa part à 3,03%- Helvetia: BlackRock réduit sa participation à 2,98%- Richemont: Blackrock détient 3,02%- Georg Fischer: BlackRock augmente sa participation 5,81%sur BX Berne eXchange:- rasol/fr(AWP / 08.01.2018 08h46)