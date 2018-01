Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,07% à 9549 points (à 08h20)- SMI (lundi): -0,16% à 9541,73 points- SLI (lundi): -0,05% à 1552,10 points- SPI (lundi): -0,10% à 10'944,57 points- CAC 40 (lundi): +0,30% à 5487,42 points- Dax (lundi): +0,36% à 13'367,78 points- FTSE-100 (lundi): -0,36% à 7696,51 points- Dow Jones (lundi): -0,05% à 25'283,00 points- Nasdaq Comp (lundi): +0,29% à 7157,39 points- S&P 500 (lundi): +0,17% à 2747,71 points- Nikkei (mardi): +0,57% à 23'849,99 pointsAMBIANCE- la Bourse devrait reprendre son souffleNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Roche: Chugai rejoint Genentech pour contrer un biosimilaire du Rituxan- Novartis lance deux nouvelles études comparatives sur Cosentyx- Sika 2017: ventes groupe 6,25 mrd CHF (consensus AWP: 6,193 mrd)Ebit attendu entre 880 et 900 mio CHF2018: croissance de plus de 10% viséeroissance plus que proportionnelle de l'Ebit attendue- SGS rachète Vanguard SciencesSPI:- SPS lance un emprunt convertible pour 300 mio CHF, échéance 2025- Alpiq conclut un accord avec hotelleriesuisse- Burckhardt confirme ses objectifs annuels et précise ceux à moyen terme- Crealogix rachète Innofischiffre d'affaires de 10 mio CHF pour Innofis, 120 employés- DKSH: accord avec Cheplapharm Arzneimittel pour tirer la croissance en AsiePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- BNS 2017: table sur bénéfice de 54 mrd CHFbénéfice sur réserves en devises 49 mrd CHFbénéfice sur réserves d'or 3,0 mrd CHFreversement aux cantons et à la Confédération 1 mrd CHFSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX LUNDI SOIR:- Arundel: 72,9% des actionnaires ont choisi le remboursement en actions- SFPI nomme Reto Schnabel nouveau CFO- IBM Suisse nomme Christian Keller président de la direction- Veraison nomme Andreas Weigelt CEO - Michael Barben rejoint le conseilNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 BNS: réserves de devises à fin décembre09:15 Credit Suisse: retail outlook 2018, Zurich09:30 Seco: CP sur les statistiques du chômage, Berne10:00 Burckhardt: journée des investisseurs, Winterthour- Médias suisses: journée des Trois Rois, ZurichPRESSE LUNDI SOIR- Nestlé: un nouvel amateur pour les affaires de confiserie aux Etats-UnisFinancial Times en lignePRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESlundi soir:- USA: les crédits à la consommation poursuivent leur progression en novembreaujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1705- USD/CHF: 0,9780- Future Conf: - (lundi: +11 pb à 160,96%)- taux au comptant: (lundi: -0,109%)- Seco: taux de chômage 2017 à 3,2% (2016: 3,3%)taux de chômage décembre à 3,3% (novembre 3,1%), CVS 3,0% (3,1%)- Allemagne: excédent commercial en hausse en novembre, à 22,4 mds EUR (CVS)production industrielle en rebond de 3,4% en novembreDIVERSlundi soirSuisse:- AFF/BNS: la Confédération relève les emprunts 3,25%/2027 et 0,50%/2045international:- Obligations vénézuéliennes techniquement en défaut (association des traders)- GB: Theresa May remanie son gouvernement mais garde les poids lourdsaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- rasplus tard:- prochaine échéance eurex: le 19 janvier- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Evolva: Pictet Asset Management abaisse sa part à 9,64%- GAM: BlackRock monte à 3%- Mobimo: Norges Bank recule à 2,94%- Poenina: Pictet Asset Management détient une participation de 3,03%- Mobilezone: LB (Swiss) Investment réduit à 2,99%- AMS: BlackRock augmente sa part à 3,2%- UBS: BlackRock abaisse sa participation à 4,97%- Swiss Re passe à 10,03% en positions propres, BlackRock monte à 5,05%sur BX Berne eXchange:- rasfr/buc(AWP / 09.01.2018 08h33)