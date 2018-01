Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,08% à 9604 points (à 08h20)- SMI (mardi): +0,73% à 9611,61 points- SLI (mardi): +0,72% à 1563,31 points- SPI (mardi): +0,76% à 11'027,21 points- CAC 40 (mardi): +0,67% à 5523,94 points- Dax (mardi): +0,13% à 13'385,59 points- FTSE-100 (mardi): +0,45% à 7731,02 points- Dow Jones (mardi): +0,41% à 25'386,80 points- Nasdaq Comp (mardi): +0,09% à 7163,58 points- S&P 500 (mardi): +0,13% à 2751,29 points- Nikkei (mercredi): -0,26% à 23'788,20 pointsAMBIANCE- Ouverture attendue en léger repliNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Roche lance l'offre d'acquisition pour Ignyta à 27 USD par actionSPI:- Basilea obtient le feu vert pour une extension d'accord de licence avec Pfizer- Gategroup décroche un contrat de 30 ans auprès d'Asiana Airlines- Emmi: Kaiku relève sa participation dans Laitière de Mahdia à 54,7%- SGKB nomme Maria Teresa Vacalli membre du conseil d'administrationPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- Repower fait une offre pour le rachat partiel d'un emprunt, échéance en 2022SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MARDI SOIR:- Julius Bär porte sa participation dans Kairos à 100%- La Mobilière anticipe des dommages d'environ 17 mio CHF à cause de "Burglind"NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES08:30 Swiss Life: CP "trois ans après le choc du franc", Zurich10:30 Raiffeisen: CP prévisions économiques trois ans après lechoc du franc, Zurich11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, annoncePRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESmardi soir:- La Banque mondiale relève sa prévision de croissance pour 2018aujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1728- USD/CHF: 0,9827- Future Conf: - (mardi: -34 pb à 160,66%)- taux au comptant: (mardi: -0,097%)DIVERSmardi soirSuisse:- Bourse suisse: le président autrichien tend la main à Alain Berset- WEF 2018: Donald Trump participera au Forum économique de Davosinternational:- Pétrole: la production US de brut pourrait bientôt dépassercelle de ses rivaux- Accord commercial: Mexique-UE reprennent les discussions, le fromage achoppe- Cryptomonnaies: le PDG de JPMorgan Chase "regrette" ses critiques du bitcoin- Bonds: la France a emprunté 6,136 mrd EUR à court terme lundiaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- rasplus tard:- prochaine échéance eurex: le 19 janvier- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Temenos: Norges Bank annonce 3,06%- UBS: BlackRock relève sa participation à 5,06%- Wisekey: ExWorks Capital ramène son engagement à 9,408%- Santhera: Norges Bank détient 1,35%, Goldman Sachs 7,28%- Landis+Gyr: Franklin relève sa participation à 4,6792%- Forbo: Norges Bank annonce une participation de 3,003%- Flughafen Zürich: BlackRock détient une participation de 3,26%- Ascom: Credit Suisse abaisse sa participation à 2,91%sur BX Berne eXchange:- rasbuc(AWP / 10.01.2018 08h29)