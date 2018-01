Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,04% à 9521 points (à 08h20)- SMI (mercredi): -0,90% à 9524,96 points- SLI (mercredi): -0,75% à 1551,63 points- SPI (mercredi): -0,91% à 10'926,76 points- CAC 40 (mercredi): -0,35% à 5504,68 points- Dax (mercredi): -0,78% à 13'280,52 points- FTSE-100 (mercredi): +0,23% à 7748,51 points- Dow Jones (mercredi): -0,07% à 25'369,13 points- Nasdaq Comp (mercredi): -0,14% à 7153,57 points- S&P 500 (mercredi): -0,11% à 2748,23 points- Nikkei (jeudi): -0,33% à 23'710,43 pointsAMBIANCE- le démenti de la Chine sur la dette américaine soutient les marchésNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- SIX ouvre une enquête à l'encontre de Clariant- SGS rachète le belge Laboratoire de Contrôle et d'Analyse- Partners Group 2017: argent nouveau de 13 mrd EUR (consensus AWP: 11,9 mrd)AuM à 62 mrd EUR (consensus AWP: 61,1 mrd)2018: demande clientèle attendue entre 11 et 14 mrd EUR- Novartis nomme Elizabeth Barrett à la tête de l'unité d'oncologie- Richemont T3: chiffre d'affaires de 3,12 mrd EUR (cons. AWP: 3,14 mrd)évolution du chiffre d'aff. monnaies locales +7% (+1% en EUR)liquidités nettes au 31.12 5,1 mrd EUR (5,2 mrd)- ABB nomme trois nouveaux administrateurs- Dufry se dote d'une nouvelle organisationSPI:- Ascom remporte un contrat aux Pays-bas d'un volume de 5 mio EUR- EFG International nomme un nouveau directeur des opérations- KTM Industries 2017: hausse des ventes de 17% à 239'000 unités- Sulzer finalise l'acquisition de JWC Environmental- Bossard 2017: recettes 786,2 mio CHF (cons. AWP: 787,3 mio)PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- Clinica Hildebrand: Sandro Foiada nommé directeurSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MERCREDI SOIR:- L'Immofonds de Schroders achète un immeuble à Winterthour pour 65,1 mio CHF- SF Retail Properties Fund acquiert deux nouveaux immeubles- Ascom 2017: croissance des ventes de 3%, des entrées de commandes de 7,2%marge ebitda attendue à environ 14%- Des syndicats internationaux s'en prennent à LafargeHolcimNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:30 EY: CP baromètre bancaire, 10 ans après la crise financière, Zurich10:30 Credit Suisse: CP banque d'investissements, tendances etperspectives 2018, Zurich- Leonteq: (R)evolution day, Zurich- Schaffner: as. g., SoleurePRESSE MERCREDI SOIR- Nestlé: Ferrero décrocherait les affaires de confiserie aux Etats-UnisBloombergPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESmercredi soir:- La Banque de France relève sa prévision de croissance à 1,9% pour 2017- USA: baisse des stocks de brut de 4,9 millions de barils au 5/01, à 419,5 MBaujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1714- USD/CHF: 0,9807- Future Conf: - (mercredi: -78 pb à 159,85%)- taux au comptant: (mercredi: -0,072%)- Chine: croissance attendue "autour de 6,9%" pour 2017 (Premier ministre)DIVERSmercredi soirSuisse:- rasinternational:- Trump n'exclut pas, sur le principe, un retour dans l'accord de Paris- Aléna: le Canada prêt à faire face un retrait américain- OMC anti-dumping: plainte du Canada contre les Etats-Unisaujourd'hui:Suisse:- La Suisse en milieu de peloton en matière de rentabilité des dividendesinternational:- L'Iran et l'UE font bloc face à Trump pour défendre l'accord nucléaire- Aléna: le Canada prêt à faire face à un retrait américain- Dette américaine: Pékin dément les informations sur une réductionde ses achatsplus tard:- prochaine échéance eurex: le 19 janvier- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Mobimo: Norges Bank réduit sa participation 2,918%- Kardex: Kempen Capital Management annonce une participation de 3,13%- Ascom: Capital Group annonce 3,743%, Cologny Advisors abaisse à 2,99%- Also: Bestinver Gestion réduit sa participation à 2,972%sur BX Berne eXchange:- rasbuc/fr(AWP / 11.01.2018 08h25)