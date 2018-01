Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,26% à 9528,65 points (à 08h150)- SMI (jeudi): -0,22% à 9503,85 points- SLI (jeudi): +0,02% à 1551,96 points- SPI (jeudi): -0,21% à 10'930,44 points- CAC 40 (jeudi): -0,25% à 5491,07 points- Dax (jeudi): -0,61% à 13'200,16 points- FTSE-100 (jeudi): +0,20% à 7764,21 points- Dow Jones (jeudi): +0,81% à 25'574,73 points- Nasdaq Comp (jeudi): +0,81% à 7211,78 points- S&P 500 (jeudi): +0,70% à 2767,56 points- Nikkei (vendredi): -0,24% à 23'653,82 pointsAMBIANCE- données préalables positives en provenance de Wall StreetNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Roche: feu vert de l'UE pour Ocrevus contre la sclérose multiple- Aryzta regarnit les rangs de sa direction avec deux nominationsSPI:- Helvetia Venture Fund co-investit dans le portail allemand Homebell- Wisekey 2017: chiffre d'affaires pro forma attendu à 54,3 mio USD- Hypo Lenzburg 2017: bénéfice d'exploitation 27,3 (26,8) mio CHFbénéfice net 22,1 (21,6) mio CHFdividende de 110 (110) CHF, versement spécial de 40 CHF- Inficon 2017: chiffre d'affaires 373 (310) mio USDbénéfice d'exploitation 73 (51,0) mio USD- Orell Füssli Thalia: Pascal Schneebeli nommé CEO- Valora finalise rachat de dette de 170 mio EUR- Swissquote relève ses prévisions des croissance et de bénéficePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- Sophia Genetics nomme Valentin Matillon à la tête de ses financesSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX JEUDI SOIR:- Geri Müller et AZ Medien mettent un terme à un conflit juridique- Schaffner: les actionnaires ont accepté toutes les propositions- Nestlé cède sa marque australienne Violet CrumbleNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES08:30 Hypo Lenzburg: CPB 2017, LenzburgPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESjeudi soir:- USA: recul du déficit budgétaire en décembreaujourd'hui:(à 08h15)- EUR/CHF: 1,1761- USD/CHF: 0,9751- Future Conf: - (jeudi: -62 pb à 159,26%)- taux au comptant: (jeudi: -0,051%)- Chine: rebond du commerce extérieur en 2017, l'excédent commercial se réduit- Japon: l'excédent courant en petit recul en novembreDIVERSjeudi soirSuisse:- WEF 2018: Mnuchin, Ross et Lighthizer dans la délégation américaine à Davosinternational:- USA: Dudley (Fed), soucieux d'une surchauffe à long terme après unebonne année 2018- Brexit: May exclut de payer pour l'accès du secteur financier à l'UE- Alena: le ton monte encore entre Ottawa et Washington, le Mexique en retrait- Le Canada veut garder l'Aléna mais se "prépare au pire"aujourd'hui:Suisse:- Le marché de l'énergie solaire fait du surplace en 2017international:- Bras de fer inédit en Allemagne pour former un gouvernement- Le Brésil promet plus de réformes après un nouvel abaissement de sa noteplus tard:- prochaine échéance eurex: le 19 janvier- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)RATING DE CRÉDIT- La GLKB voit sa note AA confirmée par Standard & Poor'sEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Arundel: USIGH abaisse ses positions d'achat à 8,56%- UBS: BlackRock abaisse sa participation en positions d'achat à 4,9%- Mobimo: Dimensional Holdings détient une participation de 3,001%- Forbo: Norges Bank abaisse sa participation à 2,912%- Adecco: Blackrock abaisse ses positions d'achat 4,97%sur BX Berne eXchange:- rasol/al(AWP / 12.01.2018 08h30)