Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,01% à 9547 points (à 08h20)- SMI (vendredi): +0,45% à 9546,61 points- SLI (vendredi): +0,44% à 1558,86 points- SPI (vendredi): +0,44% à 10'951,73 points- CAC 40 (vendredi): +0,52% à 5516,06 points- Dax (vendredi): +0,32% à 13'245,03 points- FTSE-100 (vendredi): +0,20% à 7778,64 points- Dow Jones (vendredi): +0,89% à 25'803,19 points- Nasdaq Comp (vendredi): +0,68% à 7261,06 points- S&P 500 (vendredi): +0,67% à 2786,14 points- Nikkei (lundi): +0,26% à 23'714,88 pointsAMBIANCE- confiance de mise grâce aux données Outre-Atlantique- Roche attendu en baisse après une recommandation de vente de SocGenNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Partners Group vend l'ensemble de sa participation dans VAT Groupvend sa part de 21% dans un centre de recherche australien- Kühne+Nagel: coentreprise avec Temasek pour investissements dans start-upsSPI:- Varia: produit brut de l'augmentation de capital 63,9 mio CHF- Cicor 2017: croissance des ventes de 14%, supérieure aux attentesentrées de commandes 233 (223,5) mio CHFchiffre d'affaires 216 (189,5) mio CHF2018: table sur nouvelle croissance grâce aux entrées de commandes- Bell veut racheter Hügli et offre 915 CHF par actionaugmentation de capital d'environ 600 mio CHF prévuele conseil d'administration d'Hügli recommande d'accepter l'offrele dividende 2017 devrait être réhaussé à 8 CHF par actionEbitda 2017 attendu stable sur un an, bénéfice net escompté en haussePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- SIX dévoile le visage de son futur comité directeurSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI SOIR ET WEEKEND:- Temenos nomme Jean-Michel Hilsenkopf Chief Revenue OfficerNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES17:30 Flughafen Zürich: statistiques décembre- salon horloger SIHH (jusqu'au 19.01), Genève- 12e Congrès suisse de l'électricité (jusqu'au 16.01), BernePRESSE DU WEEKEND- Credit Suisse: vers une nouvelle vague de licenciementsSchweiz am Wochenende- Le nouveau président du WEF attend de Donald Trump plus de détailsSonntagsBlick- Planzer évoque l'idée d'une participation dans CFF CargoMatin Dimanche- Raiffeisen voit un risque pour sa réputationSonntagsZeitung- Week-end fatal à SkyWork, selon le patron de la compagnie aérienneBasler ZeitungPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESvendredi soir et weekend:- Pour le Canada, les G7 plus utiles que les autres instancesaujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1802- USD/CHF: 0,9666- Future Conf: - (vendredi: -6 pb à 159,20%)- taux au comptant: (vendredi: +0,019%)DIVERSvendredi soir:Suisse:- rasinternational:- Le Brésil "optimiste" malgré l'abaissement de sa notation- Cryptomonnaies: le bitcoin ne doit pas devenir comme "un comptesuisse numéroté"- Bonds US: les taux à court terme au plus haut depuis 2008- USA: Mnuchin (Trésor) veut changer le "ridicule" plafond de la dette- USA: JPMorgan et Wells Fargo profitent de la baisse des impôts- Sixième année consécutive de recul des ventes mondiales de PC en 2017weekend:Suisse:- Société condamnée pour avoir vendu des anticancéreux périmés- Alors qu'Airbnb grandit en Suisse, les cantons réclament leur dû- WEF 2018: Johann Schneider-Ammann espère rencontrer Donald Trump à Davos- Le PLR recommande le rejet de l'initiative "No Billag"International:- Iran: Trump reste dans l'accord sur le nucléaire mais lance un ultimatumaujourd'hui:Suisse:- Un procès financier hors norme s'ouvre à Genèveinternational:- rasplus tard:- prochaine échéance eurex: le 19 janvier- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- AMS: BlackRock recule à 2,89%, Vontobel passe sous 3%- SPS détient des parts propres de 0,000055% et 7,47%- Perfect Holding réduit sa participation propre à 0,72%- Mobimo: Norges Bank passe à 3,047%- LumX détient 3,41% en participation propre- Landis+Gyr: Franklin augmente sa part à 5,0097%, Norges Bank détient 3,02%- GAM: BlackRock relève sa participation à 3,24%- Richemont: BlackRock détient une part de 3,01%- Cembra Money Bank: BlackRock détient 2,94%- Adecco: BlackRock relève ses positions d'achat à 5,06%sur BX Berne eXchange:- rasal/ol(AWP / 15.01.2018 08h32)