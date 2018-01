Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,21% à 9557 points (à 08h20)- SMI (lundi): -0,10% à 9537,28 points- SLI (lundi): +0,02% à 1559,20 points- SPI (lundi): -0,03% à 10'948,29 points- CAC 40 (lundi): -0,13% à 5509,69 points- Dax (lundi): -0,34% à 13'200,51 points- FTSE-100 (lundi): -0,12% à 7769,14 points- Dow Jones (lundi): jour férié- Nasdaq Comp (lundi): jour férié- S&P 500 (lundi): jour férié- Nikkei (mardi): +1,00% à 23'951,81 pointsAMBIANCE- tendance positive- Novartis bien positionné après des annonces produitsNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Novartis: FDA accepte demande d'homologation pour le biosimilaire adalimumabrevendique avantage du Cosentyx sur le Stelara contre le psoriasis- Sika rachète la majorité de l'italien Index Construction Systems and Productschiffre d'affaires de 115 mio CHF pour IndexSPI:- Vaudoise Assurance nomme deux nouveaux responsables- Lindt&Sprüngli: les objectifs à long terme restent d'actualité2017: chiffre d'affaires 4,088 mrd CHF (cons. AWP: 4,10 mrd)croissance organique 3,7% (consensus AWP: 4,2%)marge Ebit dans le cadre des attentesPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- Vaudoise Assurance nomme deux nouveaux responsablesSIHH:- Audemars Piguet vise la barre du milliard de chiffre d'affaires en 2018SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX LUNDI SOIR:- Bondpartners: forte progression des bénéfices en 2017- Des milliers de clients de Swisscom confrontés à une panne- Flughafen Zürich: fréquentation +6,3% en 2017, à 29,4 mio passagersfréquentation +3,3% en décembre, à 2,2 mio passagers- Partners Group cède ses parts dans Silicon Ranch à Shell- BLS et Stadler signent un gros contrat pour 52 nouveaux trainsNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:15 OFS: statistiques d'hébergement en novembre09:30 Swico: CP développement des marchés ICT en Suisseet en Europe, Zurich10:00 KPMG: CP "Transformation par M&A", Zurich10:00 WEF: CP édition 2018, Cologny/Genève18:00 BNS: alloc. Thomas Jordan, "comment l'argent est créé par la banquecentrale et le système bancaire", Zurich- Swissbau (jusqu'au 20.1), Bâle- salon horloger SIHH (jusqu'au 19.01), Genève- 12e Congrès suisse de l'électricité (jusqu'au 16.01), BernePRESSE DU JOUR- Roche demeure confiant sur ses ventes, mais la rentabilité va souffrirFinancial Times- Salt évalue une action en justice contre UPCHandelszeitungDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESlundi soir:- France: nouvelle baisse des défaillances d'entreprises à fin octobre (BdF)aujourd'hui:(à 08h25)- EUR/CHF: 1,1798- USD/CHF: 0,9642- Future Conf: - (lundi: +2 pb à 159,21%)- taux au comptant: (lundi: 0,016%)- Allemagne: l'inflation confirmée à 1,7% en décembreDIVERSlundi soir:Suisse:- Santé: au moins 27 patients ont reçu du Thiotepa d'Alkopharmainternational:- Le marché mondial des puces devrait encore progresser cette année (étude)- Bonds: la France a emprunté 5,683 mrd EUR à court terme lundiaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- rasplus tard:- prochaine échéance eurex: le 19 janvier- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTSlundi soir:- Deutsche Bank lève 175 mio CHF à 0,625%, échéance 2023aujourd'hui:- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Richemont: BlackRock étoffe sa participation à 3,03%- Mobilezone: BlackRock rabote ses positions d'achat à 2,79%- Valiant: Norges Bank ramène sa participation sous les 3%- Temenos: Norges Bank passe sous la barre des 3%- Mobimo: Norges Bank abaisse son engagement à 3,03%- Burckhardt Compression: J O Hambro ramène sa participation à 5,26%- Cembra Money Bank: Pictet Asset Management rabote son engagement à 4,99%- Implenia: Swisscanto Fondsleitung annonce une participation de 3,0011%- Komax: Veraison SICAV ramène sa participation à 4,807%sur BX Berne eXchange:- rasal/ol(AWP / 16.01.2018 08h41)