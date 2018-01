Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,14% à 9477 points (à 08h20)- SMI (mardi): -0,77% à 9464,05 points- SLI (mardi): -0,50% à 1554,47 points- SPI (mardi): -0,64% à 10'878,33 points- CAC 40 (mardi): +0,07% à 5513,82 points- Dax (mardi): +0,35% à 13'246,33 points- FTSE-100 (mardi): -0,17% à 77545,93 points- Dow Jones (mardi): -0,04% à 25'792,86 points- Nasdaq Comp (mardi): -0,51% à 7223,69 points- S&P 500 (mardi): -0,35% à 2776,42 points- Nikkei (mercredi): -0,35% à 23'868,34 pointsAMBIANCE- indicateurs avancés en retrait, Nestlé et Novartis en soutienNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Novartis: la FDA accorde un examen prioritaire au Kymriah (lymphome)- UBS crée un centre d'innovation au TessinSPI:- Orascom DH 2017: ventes immobilières en hausse à 125,4 mio CHF (2016: 115,2)2018: nouvelle baisse de l'endettement prévue- Implenia remporte des contrats en AllemagnePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- rasSIHH:- rasSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MARDI SOIR:- PSP conclut deux contrats de bail avec des fournisseurs de co-working- Nestlé vend ses affaires de confiserie américaines à Ferrerorecevra 2,8 mrd USD en cash par Ferrero- Ascom décroche une commande de 1,1 mio CHF aux USA, par IDN Munson HealthcareNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:15 CP industrie gazière (dans le cadre de Swissbau), Bâle10:00 Migros Bank: CP perspectives de placements 2018, retour dela volatilité, Zurich10:30 Pictet: CP Stratégie 2018Plus, Zurich11:00 JLL: présentation de l'étude "marché suisse des bureaux 2018", Zurich18:00 Efficiency Club: alloc. Bernhard Burgener (dès...), Zurich- 1ère Crypto Finance Conference (jus. 19.1), St. Moritz- Conférence Uni Zurich: 'Closing the gaps between Finance andSustainability' (jus. 19.1)- Swissbau (jusqu'au 20.1), Bâle- salon horloger SIHH (jusqu'au 19.01), GenèvePRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESmardi soir:- rasaujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1778- USD/CHF: 0,9634- Future Conf: - (mardi: +29 pb à 159,51%)- taux au comptant: - (mardi: 0,014%)- UE: le marché automobile repasse la barre des 15 millions d'unités en 2017DIVERSmardi soir:Suisse:- Possible contre-projet à l'initiative "entreprises responsables"- L'initiative monnaie pleine susciterait une "grande incertitude" (Jordan, BNS)- Construction: l'avenir numérique du secteur au salon Swissbauinternational:- USA: La réforme fiscale bouleverse la comptabilité des entreprises- Buba: il serait "approprié" de terminer les rachats d'actifs de la BCE en 2018- Déficit commercial USA/Chine: Trump juge que la situation n'est "pas tenable"- Bonds: la France a emprunté au total 6,343 mrd EUR à court terme lundiaujourd'hui:Suisse:- Regain de croissance attendu dans le canton de Vaud en 2018 (Crea)international:- rasplus tard:- prochaine échéance eurex: le 19 janvier- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)20.3:Hypo Lenzburg (110 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTSmardi soir:- Akademiska Hus lève 100 mio CHF à 0,65%, échéance 2044aujourd'hui:- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Landis+Gyr: Norges Bank dispose de 3,08%, après une incursion sous les 3%- Interroll: Swisscanto ramène son engagement en dessous de 3%- Mobimo: Norges Bank passe sous un seuil, à 2,91%- Georg Fischer: BlackRock ramène sa participation à 5,71%- Ascom: Kempen Capital Management dispose de 3,05%- Mobilezone: Credit Suisse Funds réduit à 9,89%; BlackRock étoffe à 3,22%sur BX Berne eXchange:- rasal/ol/buc(AWP / 17.01.2018 08h34)