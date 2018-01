Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,38% à 9476 points (à 08h20)- SMI (mercredi): -0,25% à 9440,01 points- SLI (mercredi): -0,12% à 1549,59 points- SPI (mercredi): -0,13% à 10'864,03 points- CAC 40 (mercredi): -0,36% à 5493,99 points- Dax (mercredi): -0,47% à 13'183,96 points- FTSE-100 (mercredi): -0,39% à 7725,43 points- Dow Jones (mercredi): +1,26% à 26'115,65 points- Nasdaq Comp (mercredi): +1,03% à 7298,28 points- S&P 500 (mercredi): +0,94% à 2802,56 points- Nikkei (jeudi): -0,44% à 23'763,37 pointsAMBIANCE- encouragé par la performance de Wall StreetNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Geberit 2017: chiffre d'affaires 2,91 mrd CHF (cons. AWP: 2,88 mrd)marge Ebitda ajustée attendue "autour" de 28%SPI:- Galenica 2017: prévision d'Ebit confirmée à +7-12% sans IAS19chiffre d'affaires 3,21 mrd CHF (cons. AWP: 3,21 mrd)- Meyer Burger 2017: entrées de commandes à quelque 560 mio CHFrecettes 473 (453) mio CHFtable sur réduction de la perte netteobjectif d'Ebitda de 5-15 mio CHF confirméPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- UBP: bénéfice net 220,4 (176,4) mio CHFavoirs sous gestion 125,3 (118,3) mrd CHFSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MERCREDI SOIR:- SIHH: Girard-Perregaux a pu s'appuyer sur le succès de la Laureato- Clariant étoffe les capacités de production de son usine au Mexique- Banque Profil de Gestion table en 2017 sur bénéfice net supérieur à 2016- Kühne+Nagel et Deutsche Messe prolongent leur coopération- Ascom remporte un contrat de maintenance en Finlande pour 3,8 mio EUR- L'Impartial et L'Express fusionnent pour donner naissance à Arcinfo- SIHH: IWC sur une "bonne trajectoire" pour les 150 ans et sa manufacture- Selexis a nommé Alberto Garotti au poste de directeur financier- La panne chez Swisscom causée par le logiciel du fournisseur- ELIX Holding rachète une entreprise italienneNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 Banques privées et gestionnaires d'actifs: CP annuelle, Berne09:15 UBS: Real Estate Focus 2018, Zurich09:30 Association suisse d'assurances ASA: CP annuelle, Zurich10:15 Economiesuisse: CP annuelle, Berne- Seco: conférence sur les nouveaux mécanismes de finance,emtinternationaux (Social Impact Bonds), ZurichPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESmercredi soir:- USA: les perspectives économiques pour 2018 "optimistes"l'étroitesse du marché de l'emploi pourrait freiner la croissance en 2018(Livre beige/Fed)l'excédent de la balance des flux de capitaux augmente ennovembre à 41,4 mrd USDaujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1768- USD/CHF: 0,9652- Future Conf: - (mercredi: +5 pb à 159,56%)- taux au comptant: - (mercredi: -0,10%)- Chine: la croissance rebondit à 6,9% en 2017 (6,8% au 4e trimestre)la production industrielle robuste en décembre (+6,2%)la croissance des ventes au détail en décembre s'essouffle (+9,4%)hausse de 7,2% de l'investissement en capital fixe en 2017- Japon: la hausse de la production industrielle révisée à 0,5% en novembreDIVERSmercredi soir:Suisse:- Les fournisseurs des garages optimistes pour 2018- Condamné pour avoir tenté de soutirer 170 milliards à l'UBSinternational:- Hausse du trafic aérien en 2017 avec les compagnies low-cost (OACI)- GB: les députés adoptent la loi de retrait de l'UE, avant son examenpar les Lords- USA: négociations tendues au Congrès pour éviter la paralysie- L'Afrique doit investir massivement dans les infrastructurespour se développeraujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- Chine: les réserves de changes sont reparties à la hausse en 2017plus tard:- prochaine échéance eurex: le 19 janvier- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Dufry: Norges Bank relève sa participation à 3,06%- Cicor: Quaero Capital abaisse à 4,99%sur BX Berne eXchange:- rasbuc(AWP / 18.01.2018 08h29)