Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,13% à 9440 points (à 08h25)- SMI (jeudi): +0,13% à 9452,35 points- SLI (jeudi): +0,35% à 1555,00 points- SPI (jeudi): +0,07% à 10'872,14 points- CAC 40 (jeudi): +0,02% à 5494,83 points- Dax (jeudi): +0,74% à 13'281,43 points- FTSE-100 (jeudi): -0,32% à 7700,96 points- Dow Jones (jeudi): -0,37% à 26'017,81 points- Nasdaq Comp (jeudi): -0,03% à 7296,05 points- S&P 500 (jeudi): -0,16% à 2798,03 points- Nikkei (vendredi): +0,19% à 23'808,06 pointsAMBIANCE- toujours à la recherche d'une direction claireNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Roche: feu vert japonais à Chugai pour Tecentriq contre le cancer du poumon- Clariant ouvre une nouvelle ligne de production en Arabie saouditeSPI:- Alpiq rachète les 50% de Burkhalter dans leur coentreprise- BB Biotech 2017: dividende relevé au titre de 2017, à 3,30 contre 2,75 CHFbénénfice net 688 CHF (perte nette 802 mio)- Zehnder 2017: chiffre d'affaires 582,4 mio EUR (cons. AWP: 575,6 mio)amélioration de la marge opéationnelle hors exceptionnelsacquiert l'américain NuClimate Air Quality Systems- Oerlikon décroche deux contrats pour un montant de quelque 540 mio CHF- Elma: la réforme fiscale US pèse sur le résultat à hauteur de 1 mio CHFle résultat 2017 sera nettement meilleur en comparaison annuellePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- 2assistU accueille un nouveau partenaire avec Roland Peer- New Access boucle 2017 avec un chiffre d'affaires de plus de 40 mio CHFSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX JEUDI SOIR:- Négociations commerciales en France: Nestlé s'en prend aux supermarchés- Nestlé propose la nomination de trois nouveaux administrateurs indépendants- Veraison: René Bernhard à la fois à la tête des finances et des opérations- Schmolz+Bickenbach: offre pour Asco Industries relevée à 195 de 135 mio EURNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:15 OFS: prix à la production et à l'importation PPI décembre- Axpo: as. g.PRESSE DU JOUR- Darwin Airline doit plus de 700'000 CHF à l'aéroport de GenèveCorriere del TicinoDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 08h25)- EUR/CHF: 1,1729- USD/CHF: 0,9565- Future Conf: - (jeudi: -16 pb à 159,40%)- taux au comptant: - (jeudi: 0,014%)- rasDIVERSjeudi soir:Suisse:- Pas d'intervention de Doris Leuthard dans la crise de l'ats- Dépôt du référendum contre la loi sur les jeux d'argentinternational:- Lagarde (FMI): l'Allemagne a "plusieurs outils" pour dépenser plus- Cryptomonnaies: la France et l'Allemagne veulent "réguler" le bitcoin- USA: baisse des stocks de brut de 6,9 mio de barils au 12/01, à 412,7 mioaujourd'hui:Suisse:- échéance eurex- Votations fédérales: "No-Billag" rejeté, régime financier accepté (sondage)international:- rasplus tard:- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Valiant: Norges Bank relève sa participation à 3,02%- VAT Group: Partners Group abaisse sa participation sous les 3%- Landis+Gyr: Norges Bank meldet réduit sa participation à 3,04%- Implenia: Swisscanto Fondsleitung réduit son engagement sous les 3%- Hügli: Bell détient 65,19%, Stoffel Holding passe sous 3%- Georg Fischer: BlackRock dispose de 5,72%- Ascom: The Capital Group relève à 5,132%sur BX Berne eXchange:- rasjh/buc(AWP / 19.01.2018 08h47)