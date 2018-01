Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,23% à 9532 points (à 08h20)- SMI (vendredi): +0,61% à 9509,77 points- SLI (vendredi): +0,80% à 1567,50 points- SPI (vendredi): +0,58% à 10'935,16 points- CAC 40 (vendredi): +0,58% à 5526,51 points- Dax (vendredi): +1,15% à 13'434,45 points- FTSE-100 (vendredi): +0,39% à 7730,79 points- Dow Jones (vendredi): +0,21% à 26'071,72 points- Nasdaq Comp (vendredi): +0,55% à 7336,38 points- S&P 500 (vendredi): +0,44% à 2810,30 points- Nikkei (lundi): +0,03% à 23'816,33 pointsAMBIANCE- Négociations sur la coalition en Allemagne et shutdown aux USA en focusNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Richemont offre 38 EUR par action Yoox Net-à-porter- UBS T4: perte nette 2224 mio CHF (cons. AWP: -2119 mio)dépréciation de 2,9 mrd CHF en raison de la réforme fiscale USproduit d'exploitation 7122 mio CHF (cons. AWP: 7134 mio)charges d'exploitation 6125 (6308) mio CHFcoûts de restructuration 381 mio CHF (T3: 285 mio)provisions pour risques juridiques et autres 39 (197) mio CHFbénéfice avant impôts 997 mio CHF (cons. AWP: 812 mio)bénéfice avant impôts WM 488 (368) mio CHFbénéfice avant impôts WM Americas 343 (339) mio CHFbénéfice avant impôts IB 49 (306) mio CHFbénéfice avant impôts P&C Banking 392 (374) mio CHFafflux d'argent nouveau unités gestion de fortune 13,8 mrd CHFavoirs sous gestion 3179 mrd CHF (30.09: 3054 mrd)RWA au 31.12 à 237 mrd CHF (fin T3: 238 mrd)ratio de fonds propres durs (CET1) à 13,8% (13,7%)CET1 ratio de levier (pleinement appliqué) à 3,7% (T3 3,7%)2017: bénéfice net 1,165 (3,20) mrd CHFbénéfice avant impôts 5,41 (4,09) mrd CHFdividende ordinaire 0,65 (0,60) CHFveut relever le dividende chaque annéerachat d'actions de max. 2 mrd CHF sur 3 ans, dont 550 mio en 2018réalisation des réductions de coûts de 2,1 mrd CHF nets visées en 2017création de l'unité Global Wealth ManagementSPI:- Hilti 2017: chiffre d'affaires en hausse de 10,8% à 5,1 mrd CHF- Interroll 2017: chiffre d'affaires 450,7 mio CHF (consensus AWP: 447,6 mio)entrées de commandes 458,1 mio CHF (2016: 405,2 mio)- Zur Rose prévoit d'ouvrir de nouvelles officines physiques en 2018- CPH: Perlen Packaging reprend le brésilien Sekoya- Dätwyler décroche un nouveau contrat avec NespressoPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- rasSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI SOIR ET WEEK-END:- Billag dénonce toujours davantage de cas suspects- Deux candidats, dont Schmolz+Bickenbach, pour reprendre Ascometal- Axpo Holding: les actionnaires ont accepté toutes les propositionsNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES11:00 Commerzbank: CP étude sur les perspectives des entreprises, Zurich11:00 UBS: CPB 2017, ZurichPRESSE DU WEEK-END- Eurobus ne veut pas voler les voyageurs au rail, dit son directeurSonntagsBlick- Alain Berset ne croit pas en une percée rapide avec l'UENZZ am SonntagPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESvendredi soir et week-end:- Incertitudes pour l'Aléna à la reprise des négociations- Le Canada fait appel contre les taxes antidumping des Etats-Unis- S&P relève la note de la Grèce à "B" face à l'amélioration économique- Fitch relève la note de l'Espagne à "A-", baisse des déséquilibres économiquesaujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1761- USD/CHF: 0,9621- Future Conf: - (vendredi: -17 pb à 159,23%)- taux au comptant: - (vendredi: 0,022%)- rasDIVERSvendredi soir:Suisse:- Ignazio Cassis défend l'accès aux marchés européens- Le SIHH se termine à Genève sur un record et un cybersuccèsinternational:- Washington a eu tort de soutenir l'entrée de Moscou et Pékin à l'OMC (rapport)- Bonds: la France a emprunté 11,51 mrd EUR à moyen-long termes- USA: une paralysie fédérale sans conséquence sur la note (Fitch)- Nouveau tour de vis des régulateurs américains sur les cryptomonnaiesweek-end:Suisse:- No Billag : les grandes manifestations sportives craignent le pire- Les caisses publiques plombées par la transition énergétique- Accès aux marchés: le PDC pour un tribunal arbitral paritaire- WEF 2018: Trump pourra se rendre à Davos malgré le "shutdown"à Davos, Trump face aux chantres de la mondialisationincertitude sur le déplacement de Trump à DavosDonald Trump sera la star à Davos d'un monde fracturé(avant-papier)international:- GB: le patronat veut garder une union douanière avec l'UE après le Brexit- Allemagne: les sociaux-démocrates approuvent le principe d'une coalition- Pétrole: Ryad veut créer un cadre de coopération permanent Opep/non Opep- Brexit: un accord spécial entre le Royaume-Uni et l'UE possible, selon Macron- Les services fédéraux américains ferment... faute de budgetaujourd'hui:Suisse:- ras- WEF 2018: les plus riches ont accaparé 82% de la richesse mondiale en 2017international:- USA: le Sénat américain reporte à lundi midi le vote sur le "shutdown"plus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Dufry: Morgan Stanley relève ses positions d'achat à 25,15%- GAM: BlackRock ramène sa participation à 3,13%- OC Oerlikon: Black Creek Investment élague ses parts à 2,93%- Santhera: Norges Bank monte à 3,41%- U-blox: Baillie Gifford & Co relèvent leur engagement à 5,53%- Richemont: BlackRock ramène sa participation sous les 3%sur BX Berne eXchange:- rasrp/ol(AWP / 22.01.2018 08h31)