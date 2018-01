Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,30% à 9558 points (à 08h20)- SMI (lundi): +0,20% à 9529,13 points- SLI (lundi): +0,15% à 1569,86 points- SPI (lundi): +0,14% à 10'950,96 points- CAC 40 (lundi): +0,28% à 5541,99 points- Dax (lundi): +0,22% à 13'463,69 points- FTSE-100 (lundi): -0,20% à 7715,44 points- Dow Jones (lundi): +0,55% à 26'214,60 points- Nasdaq Comp (lundi): +0,98% à 7408,03 points- S&P 500 (lundi): +0,81% à 2832,97 points- Nikkei (mardi): +1,29% à 24'124 pointsAMBIANCE- la Bourse suisse portée par la bonne ambiance à Wall StreetNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Partners Group se désengage de Trimco, prix de vente 520 mio USD- SGS 2017: chiffre d'affaires 6,3 mrd CHF (cons. AWP: 6,31 Mrd)Ebit ajusté 969 mio CHF (cons. AWP: 976 mio)bénéfice net après minoritaires 621 mio CHF (cons. AWP: 640 mio)dividende de 75 CHF par action (cons. AWP: 71,82 CHF, 2016: 70 CHF)2018: prévision de croissance organique robuste confirmée2020: objectifs confirmés, vise marge opérationnelle supérieure à 18%SPI:- EFG doit rembourser 193,8 mio USD à Taïwan selon un tribunal- Komax 2017: entrées de commandes 449,7 mio CHF (cons. AWP: 446,2 mio)chiffre d'affaires 410,0 mio CHF (cons. AWP: 411,5 mio)2018: anticipe une dynamique persistante sur les entrées de commandes- Arbonia 2017: chiffre d'affaires 1378,5 mio CHF (cons. AWP: 1323 mio)objectifs annuels confirmés- Landis+Gyr: fardeau fiscal allégé de 22 mio USD par la réforme US- Autoneum 2017: chiffre d'affaires 2203,0 mio CHF (cons. AWP: 2176 Mio)marge Ebit attendue au delà de 8%- ZGKB 2017: résultat d'exploitation 104,1 (100,5) mio CHFbénéfice net 68,0 (61,5) mio CHFdividende von 200 (175) CHFMatthias Michel succèdera en 2019 au président Bruno Bonati- Tornos 2017: chiffre d'affaires 178,8 mio CHF (cons. AWP: 176,7 mio)entrées de commandes 207,0 mio CHF (133,5 mio)résultats opérationnel et net attendus dans le vert- Logitech T3: chiffre d'affaires 812,0 mio USD (cons. AWP: 751,5 mio)Ebit non-GAAP 117,1 mio USD (cons. AWP: 107,8 mio)bénéfice net 80,8 mio USD (cons. AWP: 89,5 mio)2017/18: objectif de croissance relevé entre 12 et 14% en MLobjectif Ebit (non-GAAP) relevé entre 270 et 280 mio USDassure vouloir conserver son siège en SuisseCEO: soucis logistiques aux USA en voie de résolutionPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- rasSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX LUNDI SOIR:- Curtiss-Wright Drive Technology veut biffer 18 postes à Neuhausen- Unilabs étend sa présence au Pérou- Baumann & Cie avec un bénéfice net gonflé d'un tiers en 2017NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 BC d'Appenzell: CPB 2017, Appenzell10:00 SGS: CPB2017, Genève10:30 BC de Zoug: CPB 2017, Zoug- World Economic Forum WEF (jusqu'au 26.1), DavosPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESlundi soir:- Grèce: la zone euro valide le déboursement d'une aide de 6,7 milliards d'eurosaujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1701- USD/CHF: 0,9627- Future Conf: - (lundi: -1 pb à 159,22%)- taux au comptant: - (lundi: 0,020%)- Banque du Japon: statu quo monétaire, prévisions inchangéesDIVERSlundi soir:Suisse:- Baisse de 16% de l'investissement étranger direct en 2017- Médias pour tous préoccupé pour l'atsWEF 2018:- l'optimisme des patrons sur la croissance mondiale au plus haut- Lagarde (FMI) met en garde contre tout laisser-aller face à la reprise- Davos rejette les demandes de manifester contre le WEF- le pape appelle le forum à la "responsabilité" face à la pauvreté- après accord sur la fin du "shutdown", Trump se rendra bien à Davosinternational:- Zone euro: embarrassée par l'euro fort, la BCE devrait user de prudence- USA: le Congrès valide la fin du "shutdown"- Baisse de 16% de l'investissement étranger direct en 2017aujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- rasplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- GAM: BlackRock rehausse sa participation à 3,23%- Richemont: BlackRock franchit un seuil, à 3,01%- Allreal: Norges Bank relève sa participation à 3,054%- Aryzta: Norges Bank passe sous un seuil, à 2,98%sur BX Berne eXchange:- rasrp/al(AWP / 23.01.2018 08h28)