Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,13% à 9564 points (à 08h20)- SMI (mardi): +0,24% à 9551,58 points- SLI (mardi): +0,12% à 1571,79 points- SPI (mardi): +0,24% à 10'977,78 points- CAC 40 (mardi): -0,12% à 5535,26 points- Dax (mardi): +0,71% à 13'559,60 points- FTSE-100 (mardi): +0,21% à 7731,83 points- Dow Jones (mardi): -0,01% à 26'210,81 points- Nasdaq Comp (mardi): +0,71% à 7460,29 points- S&P 500 (mardi): +0,22% à 2839,13 points- Nikkei (mercredi): -0,76% à 23'940,78 pointsAMBIANCE- le rallye boursier s'accorde une pauseNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Novartis T4: chiffre d'affaires du groupe 12,9 mrd USD (12,3 mrd)revenus Cosentyx 615 mio USD (T3: 556 mio, T2: 490 Mio)2017: chiffre d'affaires 49,1 mrd USD (cons. AWP: 49,1 mrd)Ebit de base 12,85 mrd USD (cons. AWP: 12,79 mrd)bénéfice net 7,7 mrd USD (6,7 mrd)bénéfice net de base 11,39 mrd USD (cons. AWP: 11,31 mrd)dividende: 2,80 CHF/action (cons. AWP: 2,81 CHF, 2016: 2,75 CHF)chiffre d'aff. Entresto 507 Mio USD (T4: 185; Q3: 128; 170)Alcon de retour sur la voie de la croissance (+4%)Joe Jimenez a perçu 11,3 mio CHF (10,6 mio)2018: croissance des ventes attendue sous 10%croissance Ebit de base entre 5 et 9%croissance Alcon entre 1 et 5%croissance Innovative Medicine attendue autour de 5%revenus stables, voire en léger recul pour SandozSPI:- Adval Tech: Hans Dreier quitte la direction- Coltene finalise l'acquisition de Kenda- Zur Rose 2017: chiffre d'affaires 983 mio CHF (cons. AWP: 971 mio)chiffre d'affaires pro-forma 2017 des acquisitions à 85 mio EUR- Barry Callebaut T1: volumes vendus +8,0% (cons. AWP: +6,7%)chiffre d'affaires 1872,2 mio CHF (cons. AWP: 1925 mio)confirme ses obj. moyen terme 2018/19PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- Bühler 2017: croissance organique entrées de commandes 10% à 2,8 mrd CHF- La Foncière a connu la croissance en 2017, split prévu en févrierSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MARDI SOIR:- Le quotidien La Côte à Nyon se restructure, deux postes supprimés- Les journalistes de l'agence de presse ATS font grève- Villars: le directeur général Stephan Buchser s'en va- UBS: des nominations à la tête de la division Gestion de fortune globale (GWM)- Bellevue Group attend un résultat opérationnel d'environ 29 mio CHFattend un bénéfice après impôts d'environ 21 mio CHFproposera un dividende de 1,10 CHF par actionNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES10:30 Novartis: CPB 2017, Bâle- World Economic Forum WEF (jusqu'au 26.1), DavosPRESSE DU JOUR- UBP: la fenêtre de tir pour les acquisitions attrayantes se referme (CEO)Finanz und WirtschaftDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESmardi soir:- rasaujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1756- USD/CHF: 0,9551- Future Conf: - (mardi: +1 pb à 159,23%)- taux au comptant: - (mardi: 0,023%)- Japon: excédent commercial en recul en 2017, mais solides exportationsDIVERSmardi soir:Suisse:- rasWEF 2018:- Trump veut être "le meilleur vendeur" des Etats-Unis- la Grande-Bretagne défendra le libre-échange (Liam Fox)- à Davos, Trudeau réclame le partage des fruits du travail- Davos serre les rangs autour de Modi et Trudeau, en attendant Trump- Trudeau critique Trump sans le nommer sur le libre-échange- la responsable des syndicats veut un "nouveau contrat social"- plus de 250 manifestants anti-Trump à Lausanne, un millier à Zurichinternational:- USA: Trump sort les couteaux du protectionnisme- L'Aléna menacé, le Canada se tourne vers le Pacifique pour le libre-échange- Bonds: la France a emprunté au total 6,315 mrd EUR à court terme lundiaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- L'Allemagne face à une bataille générale pour les salaires- USA: Jerome Powell, le nouveau président de la Fed, confirmé au Sénatplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- AMS réduit sa participation propre à 6,02%- UBS: BlackRock abaisse sa participation à 4,95%- Schweiter: Norges Bank annonce une participation de 3,09%- Landis+Gyr: Norges Bank réduit légèrement sa participation à 2,6%- Komax: Veraison SICAV réduit sous 3%- Richemont: Blackrock abaisse légèrement à 2,99%- Cembra Money Bank: BlackRock remonte légèrement à 3,04%sur BX Berne eXchange:- rasal/buc(AWP / 24.01.2018 08h36)