Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,11% à 9537,31 points (à 08h20)- SMI (mercredi): -0,04 à 9547,57 points- SLI (mercredi): -0,20% à 1568,70 points- SPI (mercredi): -0,08% à 10'496,03 points- CAC 40 (mercredi): -0,72% à 5495,16 points- Dax (mercredi): -1,07% à 13'414,74 points- FTSE-100 (mercredi): -1,14% à 7643,43 points- Dow Jones (mercredi): +0,16% à 26'252,12 points- Nasdaq Comp (mercredi): -0,61% à 7415,06 points- S&P 500 (mercredi): -0,06% à 2837,54 points- Nikkei (jeudi): -1,13% à 23'669,49 pointsAMBIANCE- en mode correction, Aryzta sous pression après l'avertissement sur résultatsNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Clariant: North 40/Corvex vend ses parts à Saudi Basic IndustriesSabic n'a pour l'heure pas de projet de reprise totale- Aryzta: Ebitda 2018 -20% sur base des chiffres publiés (-15% base comparable)ventes "relativement stables", Ebitda plus faible fin du T2CEO: situation toujours difficile à Cloverhill avec des pertesprojets de vente valables aussi pour Picard- Bâloise investit dans la plateforme MoblySPI:- Valora: Bernhard Heusler quitte le conseil d'administration- Evolva 2017: chiffre d'affaires produits provisoire 2 (1,1) mio CHFliquidités fin décembre à 97 mio (juin 2017: 33,8 mio)- Belimo 2017: chiffre d'affaires 579,9 mio CHF (cons. AWP: 574,5 mio)- Huber+Suhner 2017: recettes de 774 mio CHF (cons. AWP: 768 mio)entrées de commandes 826 mio CHF (cons. AWP: 803 mio)- HBM confirme bénéfice de 85,6 mio CHF pour les 9 premiers mois 2017/2018- Schlatter 2017: chiffre d'affaires de 101,1 mio CHF (90,5 mio)entrées de commandes 94,6 mio CHF (107,7 mio)bénéfice net attendu à environ 3 mio CHF (0,5 mio CHF)PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- Gategroup: solide progression des recettes et de la rentabilité en 2017- RePower: Pierin Vincenz ne se représentera pas à l'élection de présidentSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MERCREDI SOIR:- Novartis conclut un accord de licence avec Spark (thérapie génétique)- La banque SLM affiche un bénéfice annuel stable, dividende inchangé- Roche lance son test Cobas pour les MST en Europe- Repower finalise le rachat partiel d'un empruntNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES10:00 BC de Nidwald: CPB 2017, Stans11:00 BC de Schwyz: CPB 2017, Schwyz- World Economic Forum WEF (jus. 26.1), Davos- Congrès SAB/STV: crise du tourisme alpin, et après?, BernePRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESmercredi soir:- Espagne: la production automobile recule en 2017- France: légère baisse du nombre de chômeurs en décembre, - 2700 (-0,1%),à 3,45 millions (ministère)le nombre de chômeurs a baissé en 2017 de 15'700 personnes (-0,5%)- USA: baisse des stocks de brut de 1,1 mio de barils au 19/01, à 411,6 MB (DoE)aujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1711- USD/CHF: 0,9403- Future Conf: (mercredi: -44 p à 158,79%)- taux au comptant: - (mercredi: 0,059%)- Allemagne: le moral des consommateurs à de nouveaux sommets (GfK)DIVERSmercredi soir:Suisse:- rasWEF 2018:- Suisse-UE, Ignazio Cassis sent une forte volonté des deux côtés- Macron fait la promotion d'une France en mouvement- Davos ne veut pas croire à un nouveau cataclysme financierinternational:- Banque mondiale: trop critique, le chef économiste doit démissionner- Acier: la production mondiale en hausse de 5,3% en 2017- Le présumé prête-nom suisse de Kerimov maintenu en détention en Franceaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- Brésil: Lula défiant malgré sa condamnation en appel dans l'affaire Petrobrasplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)6.3:- Novartis (2,80 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Santhera: Norges Bank recule à 2%- Siegfried: Credit Suisse passe sous la barre des 3%- Mobimo: Norges Bank relève sa participation à 3,07%- Lonza: Massachusetts Mutual abaisse sa part à 2,92%- Valiant: Norges Bank recule à 2,98%- Julius Bär: Invesco réduit sa participation à 2,97%- Dufry: CS détient 7,21%, Norges Bank recule à 2,95%- Cicor: Quaero Capital recule à 2,97%- Allreal: Norges Bank abaisse sa participation à 2,991%- Aryzta: Financière de l'Echiquier détient 3,0159%sur BX Berne eXchange:- rasbuc/lk(AWP / 25.01.2018 08h32)