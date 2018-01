Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,29% à 9511 points (à 08h20)- SMI (jeudi): -0,68% à 9482,96 points- SLI (jeudi): -0,89% à 1554,74 points- SPI (jeudi): -0,75% à 10'886,49 points- CAC 40 (jeudi): -0,25% à 5481,21 points- Dax (jeudi): -0,87% à 13'298,36 points- FTSE-100 (jeudi): -0,36% à 7615,84 points- Dow Jones (jeudi): +0,54% à 26'393,00 points- Nasdaq Comp (jeudi): -0,05% à 7411,16 points- S&P 500 (jeudi): -0,87% à 2839,25 points- Nikkei (vendredi): -0,16% à 23'631,88 pointsAMBIANCE- détente modérée attendue, attente du discours de TrumpNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:-Schindler: la cour d'appel de Tokyo confirme la relaxe dans un accident en 2006- Givaudan 2017: dividende 58 CHF par action (cons. AWP: 58,70 CHF)Ebitda 1089 mio CHF (cons. AWP: 1076 mio)chiffre d'affaires 5051 mio CHF (cons. AWP: 4994 mio)marge Ebitda 21,6% (24,1%)bénéfice net 720 mio CHF (cons. AWP: 649 mio)confirme objectif moyen terme croissance organique 4-5%, FCF 12-17%SPI:- La Commission des OPA exige de grands actionnaires une OPA pour SHL: prix de l'offre minimum de 8,70 CHF par action SHL- Santhera: avis négatif du CHMP confirmé pour Raxone- BEKB 2017: bénéfice net 137,4 (129,4) mio CHFdividende 6,60 (6,20) CHF par action2018: les taux négatifs pèsent sur les marges- SFS 2017: chiffre d'affaires 1632,7 mio CHF (cons. AWP: 1598 mio CHF)marge Ebita en bas de la fourchette de l'objectif 14,2-15,2%bénéfice opérationnel normalisé +12,5%- CFT 2017: ventes de 802,5 mio CHF (2016: 803,4 mio)- VP Bank 2017: bénéfice net d'environ 66 mio CHF attendu- Starrag 2017: ventes 405 mio CHF (2016: 372 mio)entrées de commandes 349 mio CHF (2016: 480 mio)marge Ebit sensiblement au dessus de celle de 2016PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- rasSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX JEUDI SOIR:- Agta Record a étoffé ses ventes en 2017- Acron Helvetia I appelle ses actionnaires à se passer de dividende- Les ports rhénans suisses avec une activité en léger repli en 2017- Mobilezone signe le contrat du rachat annoncé de TPHComNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES10:00 BC bernoise: CPB 2017, Berne- Life Science: conférence FutureHealth, Bâle- SFP Group: Swiss Real Estate Funds Day, Zurich- World Economic Forum WEF (dernier jour), Davos- Japon: l'inflation stagne à 0,9% en décembrePRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESjeudi soir:- Russie: la consommation a renoué avec la croissance en 2017- Autriche: production industrielle en hausse de 0,5% en novembreaujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1672- USD/CHF: 0,9373- Future Conf: (jeudi: -31 pb à 158,55%)- taux au comptant: - (jeudi: 0,056%)- Japon: inflation toujours poussive malgré un léger mieux en 2017DIVERSjeudi soir:Suisse:- L'association Médias Suisses rejette l'initiative "No Billag"- Redevance radio-TV: le plan B des défenseurs de "No Billag"WEF 2018:- Soros s'en prend à Trump, aux géants d'internet, au bitcoin- accord Suisse-Canada sur la science et la technologie- l'UE doit profiter du désengagement des USA des accords commerciaux- Trump et May affichent une "excellente relation", Européens réservés- Moscovici veut des actes pour sortir de la "liste grise"- Donald Trump arrivé à Davos, "dans la gueule du loup"- Thomas Jordan ne croit pas à une guerre des monnaies imminenteinternational:- USA: Donald Trump veut "voir un dollar fort" (entretien à CNBC)aujourd'hui:Suisse:- Redevance radio-TV: la tendance au rejet de "No Billag" se confirmeinternational:- rasplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)6.3:- Novartis (2,80 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)7.5:- UBS (0,65 CHF)8.5:- BC de Zoug (2000 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Panalpina: Artisan Partners Fund abaisse sa participation à 9,99%- Castle Private Equity: Goldman Sachs réduit légèrement à 24,98%- Clariant: White Tale détient une participation de 25,15%sur BX Berne eXchange:- rasrp/ol(AWP / 26.01.2018 08h32)