Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,85% à 9597 points (à 08h20)- SMI (vendredi): +0,34% à 9515,56 points- SLI (vendredi): +0,33% à 1559,91 points- SPI (vendredi): +0,33% à 10'922,90 points- CAC 40 (vendredi): +0,87% à 5 529,15 points- Dax (vendredi): +0,31% à 13'340,17 points- FTSE-100 (vendredi): -0,65% à 7665,54 points- Dow Jones (vendredi): +0,85% à 26'616,71 points- Nasdaq Comp (vendredi): +01,28% à 7505,77 points- S&P 500 (vendredi): +1,18% à 2871,87 points- Nikkei (lundi): -0,01% à 23'629,34 pointsAMBIANCE- positive, AMS en ligne de mireNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Partners Group cède sa participation dans Japan Solar- Roche: le FDA octroie un statut de percée thérapeutique au balovaptanSPI:- AMS: objectif de marge Ebit ajustée à 30% dès 2019relève objectifs à moyen terme, ventes supérieures à 2,2 mrd EUR en 2019T4: chiffre d'affaires 470,3 mio EUR- Highlight E&E: décès par homicide de l'administrateur Martin Wagner- Santhera 2017: chiffre d'affaires net non audité 22,9 (19) mio CHFliquidités fin 2017 à 58,2 (49,8) mio CHF- HBM: la participation Armo entre en Bourse- Bossard: Helen Wetter-Bossard quitte le CA, Martin Kühn nomméle CEO David Dean part en 2019, Daniel Bossard lui succèdePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- rasSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI SOIR ET WEEKEND:- La Mobilière cède la start-up smide à sa direction- Ingvar Kamprad, fondateur d'IKEA, est mort à 91 ans- Dominique Biedermann transmettra la présidence d'Ethos- Novartis: la filiale AAA obtient le feu vert US pour le Lutathera- Emmi: Christina Johansson et Alexandra Post Quillet nominées pour le CA- Axpo: les actionnaires de CKW ont accepté toutes les propositionsNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES16:00 Cham Paper Group: as. g. extra. (adaptation des statuts, etc.), Cham17:30 KTM Industries: chiffre d'affaires 2017PRESSE DU WEEKEND- Manor: le CFO quitte l'entreprise à fin janvierNZZ am Sonntag- L'ats n'est pas une société à but non lucratif, dit Markus SchwabNZZ am Sonntag- Guy Parmelin ne craint pas de votation sur les avions de combatMatin Dimanche- Le patron de Novartis veut un plus large accès aux médicamentsNZZ am Sonntag- Réforme de la fiscalité des entreprises: il y a urgence, dit MaurerNZZ am Sonntag et SonntagsZeitung- Schaffner CEO: croissance réjouissante, mais la pression surles marges subsisteFinanz und Wirtschaft- Suisse-UE: Alain Berset souhaite plus de retenue de ses collèguesTages Anzeiger et BundPRESSE DU JOUR- Le président d'Adecco et Swiss Life critique la stratégie européenne du CFBlickDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESvendredi soir et weekend:- Fitch confirme la note de la France à "AA", perspective stable- Brésil: déficit des comptes courants au plus bas en dix ansaujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1626- USD/CHF: 0,9362- Future Conf: (vendredi: -13 pb à 158,37%)- taux au comptant: - (vendredi: 0,063%)DIVERSvendredi soir:Suisse:- Votations fédérales: le comité de l'UDC recommande de voter deux fois "oui"- Suisse-UE: le Conseil fédéral apparaît divisé sur l'accord-cadreWEF 2018:- pour les autorités grisonnes, le WEF a atteint ses limites- Donald Trump a vampirisé les débats à Davos- Bilan positif des autorités pour le WEF, aucun incident à signalerinternational:- GB: le gouvernement affiche son unité sur le Brexit- USA: les droits anti-dumping sur les avions Bombardier pas justifiés- Renégociation de l'Aléna: optimisme prudent du milieu des affaires- Brexit: Davis tente de rassurer les eurosceptiques sur lapériode de transition- Washington sanctionne des responsables russes et des "ministres" séparatistes- Les crypto-monnaies chutent après la suspension des retraits par Coincheckweekend:Suisse:- Plusieurs stars sud-coréennes au service du tourisme suisse- Les Vert'libéraux ne veulent pas de "No Billag"- L'UDC approuve massivement l'initiative "No Billag"- Le PBD ne soutient pas l'initiative "Monnaie pleine"- Le PDC dit "non" à "No Billag" et à la "Monnaie pleine"international:- USA: Trump serait prêt à signer une nouvelle version de l'accord de Paris- Allemagne le conflit s'envenime dans la métallurgieaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- Donald Trump critique la politique commerciale "très injuste" de l'UEplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)6.3:- Novartis (2,80 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)21.3:- SGS (75 CHF)26.3:- Givaudan (58,00 CHF)7.5:- UBS (0,65 CHF)8.5:- BC de Zoug (2000 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Mobilezone: LB remonte à 3%, BlackRock réduit ses positions d'achat sous 3%- Schweiter: Credit Suisse Funds et Norges Bank abaissent sous les 3%- Dufry: Morgan Stanley réduit sa participation à 8,01%- UBS: BlackRock remonte à 5,03%sur BX Berne eXchange:- rasrp/ol(AWP / 29.01.2018 08h26)