Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,17% à 9441 points (à 08h20)- SMI (lundi): -0,61% à 9457,27 points- SLI (lundi): -0,54% à 1551,41 points- SPI (lundi): -0,58% à 10'859,89 points- CAC 40 (lundi): -0,14% à 5521,59 points- Dax (lundi): -0,12% à 13'324,48 points- FTSE-100 (lundi): +0,08% à 7671,53 points- Dow Jones (lundi): -0,67% à 26'439,48 points- Nasdaq Comp (lundi): -0,52% à 7466,51 points- S&P 500 (lundi): -0,67% à 2853,53 points- Nikkei (mardi): -1,43% à 23'291,97 pointsAMBIANCE- sur la retenue, Swatch recherché après résultatsNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Swatch 2017: chiffre d'affaires net 7,99 mrd CHF (cons. AWP: 7,82 mrd)Ebit 1002 mio CHF (cons. AWP: 992 mio)bénéfice net 755 mio CHF (cons. AWP: 748 mio)dividende porteur 7,50 CHF (cons. AWP: 7,10 CHF, 2016 6,75 CHF)2018: bon démarrage dans l'année, perspectives positivescroissance notable attendue en monnaies localesSPI:- Wisekey: émission de capital de 1 mio CHF- Mikron: Javier Perez-Freije nommé directeur financier- Helvetia: Doris Russi Schurter proposée comme présidente- BCJ 2017: bénéfice d'exploitation 17,5 (16,5) mio CHFbénéfice net 9,6 (8,8) mio CHFdividende de 5,55 (5,4) mio CHF2018: légère baisse des résultats attenduePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- Migros: Hotelplan a vu ses ventes se replier en 2016/17SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX LUNDI SOIR:- USA: UBS va payer 15 mio USD pour manipulation des prix de l'or et de l'argent- PEH: changement dans l'actionnariat, Alpha Associates augmentesa participation- New Venturetec a refinancé un convertible- Conzzeta: la filiale Foam Partner recompose sa direction- SR Technics adhère à une alliance en Amérique latine- Cham Paper: les actionnaires ont accepté toutes les propositions- KTM Industries 2017: chiffre d'affaires 1,53 (1,34) mrd EUREbit 132,5 (122,3) mio EUR2018: croissance attendue de 9-11%, marge Ebit de 8-10%relève à 9-11% (7-9%) ses objectifs de croissance d'ici 2021- Sanitas: Max Schönholzer jette l'éponge, Otto Bitterli reprend les commandes- Le saint-gallois Salzmann vend sa division CompressionNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 KOF: baromètre conjoncturel09:00 ASPS: CP retour et prévisions pour le marché desproduits structurés, Zurich10:00 BC du Jura: CPB 2017, Delémont10:30 Swiss Venture Capital: CP Report 2018, ZurichPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESlundi soir:- rasaujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1590- USD/CHF: 0,9371- Future Conf: (lundi: -48 pb à 157,89%)- taux au comptant: - (lundi: 0,093%)- AFD: exportations horlogères 2017 à 19,9 mrd CHF (réel +1,0%, nom. +2,7%)exportations horlogères décembre 1,67 mrd CHF (réel -0,9%, nom. +0,7%)excédent commercial décembre à 2,63 mrd CHF, 2017 à 34,8 mrdimportations décembre réel +11,1%, nominal +13,5% (ajusté)exportations décembre réel +4,6%, nominal +10,8% (ajusté)- France: la croissance a atteint 1,9% en 2017 (Insee)consommation des ménages et investissement en hausse en 2017 (Insee)exportations en hausse de 3,5% en 2017, +4,3% pour les importationsl'Insee dévoile son estimation de croissance pour 2017- Japon: le chômage remonte légèrement en décembre, à 2,8%petit recul de la consommation des ménages en décembreDIVERSlundi soir:Suisse:- Santé: la conférence nationale de la santé se penche sur les coûtsinternational:- Progrès à la renégociation de l'Aléna, nouveau rendez-vous dans un mois- Zone euro: regrouper les dettes souveraines pourrait réduire le risque (étude)aujourd'hui:Suisse:- Les Suisses ont été moins nombreux à changer d'assurance maladie en 2017international:- GB: les Lords entament l'examen du projet de loi de retrait de l'UEdétérioration économique quel que soit l'accord avec l'UE (rapport)- Etats-Unis: pas de nouvelles sanctions américaines contre Moscouplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)plus tard:02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)6.3:- Novartis (2,80 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)21.3:- SGS (75 CHF)26.3:- Givaudan (58,00 CHF)7.5:- UBS (0,65 CHF)8.5:- BC de Zoug (2000 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Meyer Burger: HSBC abaisse sa participation sous 3%- Mobimo: Norges Bank abaisse sa participation à 3,03%- Schaffner: Credit Suisse Funds abaisse sa participation sous 3%- Dufry: Morgan Stanley détient des positions d'achat de 7,92%- Sunrise: Norges Bank abaisse sa participation à 2,82%- Tecan: Blackrock abaisse sa participation à 5,11%- Valiant: Norges Bank relève sa participation à 3,02%- Mobilezone: BlackRock détient une participation de 2,84%sur BX Berne eXchange:- rasrp/ol(AWP / 30.01.2018 08h43)