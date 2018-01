Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,05% à 9429 points (à 08h20)- SMI (mardi): -0,25% à 9433,34 points- SLI (mardi): -0,34% à 1546,15 points- SPI (mardi): -0,35% à 10'821,56 points- CAC 40 (mardi): -0,87% à 5473,78 points- Dax (mardi): -0,95% à 13'197,71 points- FTSE-100 (mardi): -1,09% à 7587,98 points- Dow Jones (mardi): -1,37% à 26'076,89 points- Nasdaq Comp (mardi): -0,86% à 7402,48 points- S&P 500 (mardi): -1,09% à 2822,43 points- Nikkei (mercredi): -0,83% à 23'098 pointsAMBIANCE- la Bouse devrait essayer de se stabiliser, Julius Bär et Lonza en baisse aprèsleurs chiffres annuelsNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Julius Bär 2017: AuM 388 mrd CHF (consensus AWP: 398 mrd)bénéfice ajusté de 806 mio CHF (cons. AWP: 821 mio CHF)dividende de 1,40 CHF (cons. AWP: 1,42 CHF; 1,20 CHF)bénéfice IFRS 705 mio CHF (consensus AWP: 722 mio CHF)argent nouveau net supér. à 22 Mrd CHF (cons. AWP: 21,5 mrd)marge brute de 90 bp (91 pb)produit d'exploitation 3252 Mio CHF (cons. AWP: 3235 mio)CEO: objectif de recrutement de 80 conseillers en 2018la marge brute des mandats sur commissions se renforceJulius Bär propose Richard Campbell-Breeden au conseil d'administrationJulius Bär rachète 95% du groupe brésilien Reliance- Lonza 2017: chiffre d'affaires 5,1 mrd CHF (cons. AWP: 5,10 mrd)dividende 2,75 CHF par action (cons. AWP: 2,92 CHF; 2,75 CHF)Ebit de base 958 mio CHF (consensus AWP: 992 mio)bénéfice net 728 mio CHF (consensus AWP: 489 mio)l'intégration commerciale de Capsugel fait des progrèsLonza 2018: croissance du chiffre d'affaires attendue aux alentours de 5%amélioration de la marge Ebitda de base de 100 pb attendueLonza confirme obj. 2022SPI:- La Banque cantonale de Bâle nomme Simone Westerfeld adjointe du CEO- Titlis 2016/17: bénéfice net de 15,5 mio CHF (12,5 mio)produit d'exploitation 73,2 (67,6) mio CHFdividende de 8,40 (7,00) CHF par titrerésultat d'exploitation attendu un peu au-dessus de 2016/17- Hochdorf: le directeur des projets stratégiques Karl Gschwend démissionne- SPS rachète Iseli-Areal à Regensdorf, revenus locatifs de 1,35 mio CHF- Coltene 2017: chiffre d'affaires +4,6% à 168,0 mio CHF (2016: 160,7 mio.)Ebit et bénéfice net devraient progresser plus vite que ventes- Hügli 2017: chiffre d'affaires 384,0 (385,2) mio CHF- Georg Fischer rachète la société suisse Precicast, 120 mio de ventes- Rieter 2017: entrées de commandes 1051 mio CHF (cons. AWP: 1022,1 mio)chiffre d'affaires 966 mio CHF (cons. AWP: 982,6 mio)marge Ebit ajustée entre 5 et 5,5% (4,5 à 5,5% avant)- Bobst 2017: le bénéfice net augmente plus fortement que l'Ebitles objectifs 2017 "en principe confirmés"- Bucher 2017: chiffre d'affaires 2,65 mrd CHF (cons. AWP: 2,62 mrd)entrées de commandes 2,87 mrd CHF (cons. AWP: 2,80 mrd)amélioration de la rentabilité2018: croissance des revenus et de la rentabilité en perspectivePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- rasSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MARDI SOIR:- Castle Private Equity va reprendre son programme de rachat d'actionsNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:30 Julius Bär: CPB 2017, Zurich10:00 Indice CS-CFA janvier10:30 Lonza: CPB 2017, Bâle18:00 Gurit: chiffre d'affaires 2017- Finanz' 18 (1er jour)PRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESmardi soir:- rasaujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1599- USD/CHF: 0,9327- Future Conf: (mardi: -7 pb à 157,82%)- taux au comptant: - (mardi: 0,116%)- GB: chute d'un tiers des investissements dans l'automobile britannique- Japon: hausse de la production industrielle en décembre (+2,7% sur un mois)- Chine: la production manufacturière s'essouffle, la lutte antipollution pèseDIVERSmardi soir:Suisse:- Sberbank va créer un centre de courtage des crypto-monnaies en Suisseinternational:- Allemagne: premières grèves de 24 heures dans la métallurgie- GB: Les Lords attaquent l'indécision du gouvernement sur le Brexit- Cryptomonnaies: une levée de fonds visant 1 mrd USD suspendue aux USA- Bonds: la France a emprunté au total 6,013 mrd EUR à court terme lundi- Opacité financière: les Etats-Unis à la 2e place derrière la Suisse- USA: Mnuchin soutient "absolument un dollar fort"début d'une réunion monétaire de la Fed, la dernière de Janet Yellenaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- USA: vers des taux inchangés pour la dernière réunion monétaire de J. Yellenplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)plus tard:02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)6.3:- Novartis (2,80 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)21.3:- SGS (75 CHF)26.3:- Givaudan (58,00 CHF)7.5:- UBS (0,65 CHF)8.5:- BC de Zoug (2000 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Aryzta: Cobas détient 5,14%, Massachusetts Mutual Life 3,02%- Sunrise: Norges Bank franchit un seuil, à 3,04%- Cembra Money Bank: BlackRock franchit la barre des 3%, à 3,16%- The Native: Seres abaisse drastiquement sous le seuil de 3%- Mobimo: Norges Bank réduit sa participation à 3,03%- Clariant: Sabic annonce 24,99%, White Tale recule sous les 3%- Santhera: Norges Bank recule à 2,04%- Richemont: Blackrock relève légèrement à 3,01%sur BX Berne eXchange:- rasrp/ol/lk(AWP / 31.01.2018 08h30)