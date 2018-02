Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,17% à 9307 points (à 08h20)- SMI (jeudi): -0,48% à 9290,92 points- SLI (jeudi): -0,23% à 1528,33 points- SPI (jeudi): -0,36% à 10'698,54 points- CAC 40 (jeudi): -0,50% à 5454,55 points- Dax (jeudi): -1,41% à 13'003,90 points- FTSE-100 (jeudi): -0,57% à 7490,39 points- Dow Jones (jeudi): +0,14% à 26'186,71 points- Nasdaq Comp (jeudi): -0,35% à 7385,86 points- S&P 500 (jeudi): -0,06% à 2821,98 points- Nikkei (vendredi): -0,90% à 23'274,53 pointsAMBIANCE- tendance aux prises de bénéfices élevéeNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- SGS rachète l'allemand TraitGenetics GmbH - ventes 3,5 mio EURSPI:- KTM Industries a demandé le retraite de la Bourse de Vienne des actions Panklconfirme l'offre de 42,18 EUR par action Pankl- Tamedia: l'offre pour Goldbach doit commencer le 19 février 2018- Belimo: nouveau CFO en la personne de Markus Schürch- Implenia 2017: résultat opérationnel convaincant au deuxième semestredividende comparable à l'année précédente- BFW 2017: Ebit 22,6 mio CHF, bénéfice avec revalorisations 18,0 mio CHFPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- BV Holding: léger repli du bénéfice net annuel, optimiste pour 2018- La Communauté d'achat HSK nomme Eliane Kreuzer directrice généraleSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX JEUDI SOIR:- Novartis le délai supplémentaire de l'offre sur AAA est achevé- Vol de diamants: Swiss réclame des dizaines de millions d'indemnités- SIX: volume des transactions en hausse de 41,6% en janvier- Investis a finalisé la reprise de Société d'investissements immobiliers SII- Responsability cède ses parts dans une société péruvienne de microfinance- Spar- und Leihkasse Frutigen avec une croissance marquée deshypothèques en 2017NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESjeudi soir:- USA: démarrage timide des ventes de voitures neuves en janvieraujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1589- USD/CHF: 0,9265- Future Conf: (jeudi: -8 pb à 157,52%)- taux au comptant: (jeudi: 0,138%)DIVERSjeudi soir:- rasinternational:- USA: sévère scénario de crise pour les tests de résistance bancaires de la Fed- Transport aérien: le trafic passagers a grimpé de 7,6% en 2017- Allemagne: IG Metall accentue la pression sur le patronataujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- USA: passage de témoin sans-faute entre Janet Yellen et Jerome Powell à la Fed- Pétrole: les USA produisent plus de 10 millions de barils par jourplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)6.3:- Novartis (2,80 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)21.3:- SGS (75 CHF)26.3:- Givaudan (58,00 CHF)27.3:- Titlisbahnen (8,40 CHF)13.4:- Julius Bär (1,40 CHF)7.5:- UBS (0,65 CHF)8.5:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTSmercredi soir:- Crédito Real lève 170 mio CHF à 2,875%, échéance 2022aujourd'hui:- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- PEH: Alpha Associates détient 35,32%, en propre 4,86%, Bernhard Schürmann <3%- Meyer Burger: BlackRock abaisse à 2,62% - Norges Bank relève à 3,57%- Partners Group: Morgan Stanley détient une participation de 15,47%- Sonova: UBS Fund Management relève sa participation à 3,003%- Kardex: Lombard Odier abaisse sa participation à 2,9%- UBS: BlackRock relève ses postitions d'achat à 5,04%- Adecco: Invesco abaisse sa participation à 2,96%sur BX Berne eXchange:- raslk/ol(AWP / 02.02.2018 08h34)