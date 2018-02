Principales informations avant-Bourse

(revoici avec date correcte aux emprunts)Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,75% à 9151,59 points (à 08h20)- SMI (vendredi): -0,76% à 9220,69 points- SLI (vendredi): -0,88% à 1514,81 points- SPI (vendredi): -0,88% à 10'604,43 points- CAC 40 (vendredi): -1,64% à 5364,98 points- Dax (vendredi): -1,68% à 12'785,16 points- FTSE-100 (vendredi): -0,63% à 7443,43 points- Dow Jones (vendredi): -2,54% à 25'520,96 points- Nasdaq Comp (vendredi): -1,96% à 7240,95 points- S&P 500 (vendredi): -2,12% à 2762,13 points- Nikkei (lundi): -2,55% à 22'682 pointsAMBIANCE- faibles données avant-Bourse américainesNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- rasSPI:- U-blox: André Müller proposé à la présidence- Lastminute.com 2017: table sur perte nette de 8 à 9 mio EUREbitda attendu de 17,6 à 18,6 (28,6) mio EUR- Addex: liqudités à 6,5 mio CHF fin janvier- Zehnder: le CEO Dominik Berchtold démissionnele président Hans-Peter Zehnder reprend la direction par intérim- DKSH 2017: chiffre d'affaires 11,0 mrd CHF (cons. AWP: 11,04 mrd)Ebit 297,0 mio CHF (cons. AWP: 297,2 mio)bénéfice net 213,3 mio CHF (cons. AWP: 210,1 mio)dividende 1,65 CHF (cons. AWP: 1,63 CHF, 2016: 1,50 CHF)2018: table sur hausse des recettes et rentabilitéRainer-Marc Frey se retire du conseil d'administration- Energiedienst 2017: produit d'exploitation 911 (954) mio EURdividende inchangé à 1,00 CHF par actionbénéfice net 30,6 (31,2) mio EUREbit 34,6 (45,3) mio EUR2018: table sur Ebit entre 40 et 50 mio EUR- Schaffner: résultats S1 2017/2018 attendus légèrement inférieursréforme fiscale US impact de 2,7 mio CHF, partiellement compenséPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- rasSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI SOIR- Un petit village américain résiste à Nestlé et défend son eau- Dufry: l'actionnaire Paul Singer s'est en grande partie désengagé- MCH: recettes en baisse de 40 mio CHF pour BaselworldNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 KOF: indicateur de l'emploi10:00 Energiedienst: CPB 2017, Rheinfelden10:30 DKSH: CPB 2017, ZurichPRESSE VENDREDI DU WEEKEND- Raiffeisen cherche une solution pour InvestnetSchweiz am Wochenende- Le président de l'Union patronale pour les mesures d'accompagnementNZZ am Sonntag- Le patron d'Implenia critiqué à l'interneSonntagsZeitung- Nestlé se retire de la course au rachat d'une division de MerckReuters- MCH: recettes en baisse de 40 mio CHF pour BaselworldFinanz und Wirtschaft (en ligne vendredi soir)PRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESvendredi soir et weekend:- Taux d'intérêt: la Fed ne va pas réagir "de façon impulsive" (Williams)aujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1594- USD/CHF: 0,9306- Future Conf: (vendredi: 157,10%)- taux au comptant: (vendredi: 0,175%)- Chine: plus forte hausse des services depuis 6 ans en janvier (indice Caixin)DIVERSvendredi soir:Suisse:- Fitch confirme le triple A du canton de Zurich, perspective stable- Entretiens de Watteville: reprise du droit européen au coeur des débats- Marché de l'éthanol: l'entreprise Thommen-Furler achète alcosuisseinternational:- Cryptomonnaies: Telegram pourrait lever jusqu'à 3,8 mrd USD (experts)- Bonds: la France a emprunté au total 9,193 mrd EUR à long terme- Allemagne: "désaccords sérieux" en vue d'un gouvernementweekend:Suisse:- Suisse Tourisme table sur une hausse des nuitées de 4% cet hiver- Le PLR pour la voie bilatérale, mais au bénéfice de la Suisseinternational:- USA: les entrées en Bourse fleurissent avant l'arrivée des "licornes"- A la Fed, Jerome Powell, un homme du sérail, républicain modéré- USA: la Fed inflige une sanction sans précédent à Wells Fargo- USA: Janet Yellen (Fed) estime qu'il n'y a pas de bulle sur les marchésaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- rasplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)06.03:- Novartis (2,80 CHF)15.03:- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)27.03:- Titlisbahnen (8,40 CHF)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)28.05:- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTSvendredi soir:- Crédito Real lève 170 mio CHF à 2,875%, échéance 2022aujourd'hui:- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Aryzta: Credit Suisse Funds passe sous 3% de participation- Partners Group: Morgan Stanley détient une part de 15,86%- Castle Private Equity: LGT Group Foundation détient 5,37%- Dufry: Paul E. Singer réduit son engagemenbt et détient encore 0,94%sur BX Berne eXchange:- rasrp/al(AWP / 05.02.2018 09h12)