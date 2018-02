Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,51% à 8718,27 points (à 08h20)- SMI (jeudi): -2,36% à 8763,11 points- SLI (jeudi): -2,51% à 1436,48 points- SPI (jeudi): -2,41% à 10'103,56 points- CAC 40 (jeudi): -1,98% à 5151,68 points- Dax (jeudi): -2,62% à 12'260,29 points- FTSE-100 (jeudi): -1,49% à 7170,69 points- Dow Jones (jeudi): -4,15% à 23'860,46 points- Nasdaq Comp (jeudi): -3,90% à 6777,16 points- S&P 500 (jeudi): -3,75% à 2581,00 points- Nikkei (vendredi): -2,32% à 21'383 pointsAMBIANCE- marchés sous pression après la faiblesse USNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- rasSPI:- La BNS conclut un accord de swap avec la Banque de Corée- KTM finalise avec succès le placement d'actions- Wisekey s'assure un financement par action de jusqu'à 50 mio CHF- Mobimo 2017: bénéfice net hors réév. 71,9 mio CHF (cons. AWP: 75,0 mio)produit des loyers 94,1 mio CHF (cons. AWP: 96,7 mio)Ebit 142,3 mio CHF (cons. AWP: 159,4 mio)dividende 10,00 CHF par action (cons. AWP: 10,00 CHF, 2016: 10)2018: table sur un marché immobilier solide- GLKB prévoit de refinancer un emprunt Tier 1- Airopack acquiert son partenaire néerlandais Scholle IPN Equipment- GKB 2017: bénéfice net 180,3 (168,5) mio CHFdividende 40,00 (38,00) CHFrésultat d'exploitation 195,3 (156,5) mio CHF2018:table sur résultat d'exploitation de 170 à 175 mio CHF- Starrag: Christian Walti désigné CEO à compter du 1er juin- Ems-Chemie 2017: recettes 2146 mio CHF (cons. AWP: 2116 Mio)Ebit 582 mio CHF (cons. AWP: 576 mio)bénéfice net 484 mio CHF (cons. AWP: 474 mio)dividende 14,50 CHF/action, dividende extr. de 3,50 CHF2018: recettes nettes et Ebit attendus légèrement en haussePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- ZKB 2017: bénéfice net 782 (761) mio CHFrésultat d'exploitation 784 (752) mio CHFavoirs clientèle 288,8 mrd CHF (fin 2016: 264,8 mrd)afflux net d'argent nouveau 6,3 (8,0) mrd CHF2018: table sur résultat solideSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX JEUDI SOIR- Mettler-Toledo a augmenté ses ventes au 4e trimestre, net recul du bénéfice- Castle Private Equity va lancer son programme de rachatd'actions le 26 février- Newron: l'administrateur Bo Jesper Hansen annonce son départ- SHL: plainte d'actionnaires contre la Copa, examen en cours- LLB: Karl Sevelda renonce à son mandat d'administrateur- Implenia décroche un mandat pour rénover un tronçon de l'A1, total 85 mio CHF- Transfert de données: pas de mandat de la Confédération pour UPC- Bellevue fonde une société de capital-risque pour les biotech- KTM Industries: livre d'ordres ouvert pour la vente d'une part de M. PiererNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 Ems-Chemie: CPB 2017, Zurich10:00 Mobimo: CPB 2017, Küsnacht10:00 BC de Zurich: CPB 2017, Zurich10:30 BC des Grisons: CPB 2017, Coire13:00 Swiss: statistiques janvierPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESjeudi soir:- USA: le creusement du déficit va renchérir le coût des emprunts US (Fed)aujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1511- USD/CHF: 0,9381- Future Conf: (jeudi: -29 pb à 156,64%)- taux au comptant: (jeudi: 0,186%)- Seco: taux de chômage janvier à 3,3% (décembre 3,3%), CVS 3,0% (3,0%)DIVERSjeudi soir:Suisse:- rasinternational:- USA-Chine: Washington plaide pour une relation économique "justeet équilibrée"- USA: un membre de la Fed obtient de justesse sa confirmation préliminaireaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- USA: l'accord budgétaire approuvé au Sénat, la Chambre doit encore voterplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)06.03:- Novartis (2,80 CHF)15.03:- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Titlisbahnen (8,40 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)28.05:- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Landis+Gyr: Kirkbi étoffe son engagement à 5,13%- Dormakaba: BlackRock réduit sa participation à 2,96%- Tecan: BlackRock ramène sa participation à 4,96%- PSP Swiss Property: Credit Suisse Funds réduit son exposition 2,99%- Lonza: Norges Bank étend son emprise à 3,04%- Geberit: BlackRock étend son exposition à 5,05%- Dufry: Credit Suisse réduit son engagement sous les 3%- Richemont: BlackRock détient encore 2,99%- Starrag: Christian Walti désigné CEO à compter du 1er juinsur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 09.02.2018 08h47)