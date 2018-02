Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,12% à 8833 points (à 08h20)- SMI (lundi): +1,61% à 8822,18 points- SLI (lundi): +1,63% à 1445,26 points- SPI (lundi): +1,61% à 10'167,88 points- CAC 40 (lundi): +1,20% à 5140,06 points- Dax (lundi): +1,45% à 12'282,77 points- FTSE-100 (lundi): +1,19% à 7177,06 points- Dow Jones (lundi): +1,70% à 24'601,27 points- Nasdaq Comp (lundi): +1,56% à 6981,96 points- S&P 500 (lundi): +1,39% à 2656,00 points- Nikkei (mardi) -0,65% à 21'244,68 pointsAMBIANCE- l'euphorie retombe, mais la confiance demeureNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Novartis: Sandoz décroche un feu vert de la FDA pour un dosage du GlatopaSPI:- Wisekey sélectionné pour sécuriser les produits du français Oledcomm- Vontobel 2017: produit d'exploitation 1060,3 mio CHF (cons. AWP: 1052,8 mio)bénéfice net 209,0 mio CHF (cons. AWP: 200,1 mio)dividende 2,10 CHF par action (cons. AWP: 2,13, 2016: 2,00)avoirs sous gestion à 186,6 (155,3) mrd CHFAuM de 165,3 mrd CHF (cons. AWP: 158,4 mrd)argent nouveau à 5,9 mrd CHF2018: taux d'imposition en baisse 2-3% avec réforme fiscale UStable sur une nouvelle progression de la rentabilitéCEO: bon début d'année 2018jusqu'à 500 mio CHF disponibles pour les acquisitions- Bell 2017: Ebitda 280,6 mio CHF (consensus AWP: 277,9 mio)bénéfice net 106,5 mio CHF (consensus AWP: 102,8 mio)ventes 3589 mio CHF (consensus AWP: 3469 mio CHF)2018: détente sur les prix des matières premières, favorable aux margesPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- rasSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX LUNDI SOIR- Credit Suisse balaie les reproches d'investisseurs aux Etats-Unis- Richemont a déposé l'offre de rachat de Yoox auprès de l'autorité italienne- Flughafen Zürich: hausse de 2,7% à 2,02 mio du nombre de passagers en janvier- Bank Zimmerberg: forte hausse du bénéfice en 2017NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:15 OFS: prix production-importation PPI janvier09:30 Vontobel: CPB 2017, Zurich10:30 Bell: CPB 2017, Bâle16:00 Roche: CC rencontre d'investisseurs sur RG771617:30 Temenos: résultats T4/2017 (CC 18:30)PRESSE DU JOURDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESlundi soir:- USA: projet de budget 2019: déficit en hausse et croissance optimiste- Le budget des Etats-Unis excédentaire en janvier (49 mrd USD)aujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1530- USD/CHF: 0,9364- Future Conf: (lundi: -18 pb à 156,82%)- taux au comptant: (lundi: 0,213%)DIVERSlundi soir:Suisse:- Médicaments: la fixation d'un prix de référence prend du tempsinternational:- USA/infrastructures: Trump promet de l'argent mais les détails restent flous- Trump menace les partenaires commerciaux des Etats-Unis de représaillesaujourd'hui:Suisse:- Les taux hypothécaires en forte hausse depuis le début de l'année (étude)international:- Mesure anti-dumping de la Chine contre un composant chimique américainplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)06.03:- Novartis (2,80 CHF)8.3:- Dätwyler (3,00 CHF)9.3:- GKB (40,00 CHF)15.03:- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (?)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)2.5:- GLKB (0,90 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)28.05:- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Santhera: Goldman Sachs abaisse sa participation à 0,01%- Poenina: Credit Suisse Funds abaisse sa participation sous 3%- Komax: Standard Life Aberdeen passe à 3,06%- Kardex: Credit Suisse Funds monte à 3%- UBS: BlackRock relève ses positions d'achat à 5%- Lonza: Norges Bank abaisse sa participation à 2,92%- Dufry: JPMorgan détient une participation de 24,854%/7,63%sur BX Berne eXchange:- rasrp/jh(AWP / 13.02.2018 08h29)