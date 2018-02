Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,36% à 8784 points (à 08h20)- SMI (mardi): -0,79% à 8752,64 points- SLI (mardi): -0,74% à 1434,62 points- SPI (mardi): -0,76% à 10'090,41 points- CAC 40 (mardi): -0,60% à 5109,24 points- Dax (mardi): -0,70% à 12'196,50 points- FTSE-100 (mardi): -0,13% à 7168,01 points- Dow Jones (mardi): +0,16% à 24'640,45 points- Nasdaq Comp (mardi): +0,45% à 7013,51 points- S&P 500 (mardi): +0,26% à 2662,94 points- Nikkei (mecredi) -0,43% à 21'154,17 pointsAMBIANCE- données préalables favorables d'outre-Atlantique- Credit Suisse et Clariant attendus en hausse après leurs chiffresNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- CS T4: produit d'exploitation 5189 mio CHF (cons. AWP: 5051 mio)résultat avant impôts 141 mio CHF (cons. AWP: +133 mio)résultat avant impôt IWM 340 mio CHF (331 mio), APAC 176 mio (103 mio)frais de restructuration 119 mio CHFprovisions pour litiges juridiques 255 mio CHFperte nette 2,126 mrd CHF (cons. AWP: -2,23 mrd)afflux d'argent frais 3,1 mrd CHF (T3 10,4 mrd)fonds propres durs (CET1 B III, look thr.) à 12,8% (T3 13,2%)ratio de levier CET1 3,8% (T3 3,8%)2017: perte nette 983 mio CHF (2016: -2710 mio)dividende 0,25 CHF liquide (0,70 CHF /action)fortune sous gestion 1376 mrd CHF (fin septembre: 1345 mrd)objectifs d'économies atteints, base de coûts de 17,7 mrd CHF2018: afflux d'argent frais dans tous les segments WM sur 6 semainesdébut d'année solideobjectif base de coûts sous 17 mrd CHF confirmé3,2 mrd CHF d'économies réalisées sur 2 ans hors effets changesreste prudent à court terme en raison de la haute volatilitéréforme fiscale US améliorera le RoTe pour 2019 d'au moins 100 pb- Clariant 2017: chiffre d'affaires de 6377 mio CHF (cons. AWP: 6322 mio)Ebitda av. effets uniques 974 mio CHF (cons. AWP: 959 mio)bénéfice net 302 mio CHF (263 mio)dividende de 0,50 CHF par action (cons. 0,50 CHF; 0,45)flux de trésorerie op. 428 mio CHF (646 mio)2018: croissance en monnaies locales et flux de trésorerie amélioréamélioation Ebitda et marge afférente hors exceptionnelsconfirme ses objectifs à moyen terme- Roche: FDA accorde le statut de revue prioritaire pour MabThera/ Rituxan- Novartis: la Fondation Gates accorde 6,5 mio USD au développement du KDU731SPI:- Flughafen Zürich: trois nouveaux locataires pour "The Circle"- Swissquote propose l'élection de Monica dell'Anna au conseil d'administration- Leonteq: Lukas Ruflin désigné CEOle conseil d'administration intègre Richard Laxer- Kudelski 2017: chiffre d'affaires total 1138 mio USD (cons: 1164 mio)chiffre d'aff. activités poursuivies 1069 mio USD (998 mio)ebit avant restructuration 48,1 mio USD (cons. AWP: 50,7 mio)bénéfice net activités poursuivies 2,7 mio USD (88,5 mio)dividende 0,10 CHF/porteur (cons. AWP: 0,35, 2016 0,35 CHF)2018: chifre d'affaires stable et ebit entre 30 et 45 mio USD- Valiant 2017: revenu d'exploitation 388,0 mio CHF (cons. AWP: 382,8 mio)résultat d'exploitation 136,2 mio CHF (cons. AWP: 136,1 mio)bénéfice net 119,2 mio CHF (cons. AWP: 117,3 mio)dividende 4,00 CHF (cons. AWP: 3,98 CHF, 2016 3,80 CHF)2018: hausse attendue du résultat opérationnel, bénéfice net stableretrait du président J. Bucher en 2020, M. Gygax préssenti ensuitePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- rasSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MARDI SOIR- Temenos T4: chiffre d'affaires de 232,6 mio USD (cons. AWP: 226,3 mio)recettes licences 118,3 mio USD (cons. AWP: 116,7 mio)Ebit 87,6 mio USD (cons. AWP: 87,6 mio)EPS 1,00 USD (cons. AWP: 1,00 USD)2017: dividende 0,65 CHF/action (0,55 CHF)2018: début d'année solidecroissance du chiffre d'aff. non-IFRS attendue entre 10 et 13%Ebit non-IFRS attendu entre 255 et 260 mio USDCFO: croissance au 1er trimestre devrait être supérieure à celle 2018- Groupe Minoteries nomme José Dorthe directeur Approvisionnement- Allreal propose Peter Mettler pour le conseil d'administration- Highlight Communications a finalisé la reprise de Constantin Medien- SR Technics désigne de nouveaux responsables clés en Asie- Model enregistre une hausse de ses recettes en 2017NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 Clariant: CPB 2017, Zurich10:00 CP partenaires sociaux de l'industrie MEM (contre l'initiativeUDC sur les licenciements), Berne10:00 BC neuchâteloise: CPB 2017, Neuchâtel10:009 Credit Suisse: CPB 2017, Zurich10:15 Valiant: CPB 2017, Berne11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération résultat11:30 Kudelski: CPB 2017, Cheseaux-sur-Lausanne- Temenos: journée des investisseurs, LondresPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESmardi soir:- USA: la dette des ménages a encore enflé en 2017 atteignant 13'150 mrd USD(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1544- USD/CHF: 0,9327- Future Conf: - (mardi: +20 pb à 157,01%)- taux au comptant: - (mardi: 0,194%)- Allemagne: l'inflation confirmée à 1,6% en janviercroissance économique de 0,6% au 4e trimestre (Destatis)- Le Japon vit sa plus longue expansion économique en trois décenniesDIVERSmardi soir:Suisse:- Suisses de l'étranger: une commission lâche la pression sur les banquesinternational:- L'aviation civile a besoin de plus de 600'000 pilotes d'ici 2036 (OACI)- Soupçons de manipulation autour de produits liés à la volatilité à Wall Street- Commerce: Trump réitère ses menaces contre la Chine et la Corée du Sud- Bonds: la France a emprunté au total 6,187 mrd EUR à court terme lundi- Politique monétaire: la BCE pas chargée de réguler le bitcoin (Draghi)aujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- rasplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 16 février- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:26.02:- BLKB (35,00 CHF)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)06.03:- Novartis (2,80 CHF)8.3:- Dätwyler (3,00 CHF)9.3:- GKB (40,00 CHF)15.03:- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (?)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)20.04:- Vontobel (2,10 CHF)2.5:- BC de Glaris (0,90 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)28.05:- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- PSP: Credit Suisse Funds relève son engagement à 3,01%- Sunrise: Norges Bank ramène sa participation à 3,24%- Kühne+Nagel: BlackRock ramène sa participation à 5,06%- Zehnder: Veraison étend son engagement à 5,154%- Wisekey dispose de 35,827% en positions propres d'aliénation- Dufry: HNA détient toujours 20,92%/20,92- Credit Suisse dispose en propre de 4,51%/21,44%sur BX Berne eXchange:- rasjh/buc(AWP / 14.02.2018 08h35)