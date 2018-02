Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,47% à 8959 points (à 08h20)- SMI (jeudi): +0,21% à 8917,80 points- SLI (jeudi) +0,60% à 1456,88 points- SPI (jeudi): +0,28% à 10'290,85 points- CAC 40 (jeudi): +1,11% à 5222,52 points- Dax (jeudi): +0,06% à 12'346,17 points- FTSE-100 (jeudi): +0,29% à 7234,81 points- Dow Jones (jeudi): +1,23% à 25'200,37 points- Nasdaq Comp (jeudi): +1,58% à 7256,43 points- S&P 500 (jeudi): +1,21% à 2731,20 points- Nikkei (vendredi) +1,19% à 21'720,25 pointsAMBIANCE- regain de confiance avant l'ultime séance de la semaineNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Schindler 2017: entrées de commandes 10,99 mrd CHF (cons. AWP: 10,93 mrd)chiffre d'affaires 10,18 mrd CHF (cons. AWP: 10,22 mrd)Ebit 1187 mio CHF (cons. AWP: 1190 mio)bénéfice net 884 mio CHF (cons. AWP: 869 mio)dividende de 4,00 CHF (2016: 3,00 + 2,00 div. spécial)2018: table sur hausse des ventes de 3-5% hors effets devisesle CFO Erich Ammann proposé au conseil d'administrationUrs Scheidegger nommé nouveau CFOSPI:- DKSH mandaté par le japonais Shin-Etsu pour distribuer ses produits en Suisse- BB Biotech 2017: produit d'exploitation 730 (9,5) mio CHFconfirme bénéfice de 688 (-802) mio CHF2018: table sur données d'études et homologations- MCH Group 2017: chiffre d'affaires de 493,3 (440,3) mio CHFamortissements exceptionnels de 102,3 mio CHFs'attend à une perte de 110 mio CHF2018 sera difficile, résultats positifs dès 2019PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- rasSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX JEUDI SOIR- Roche acquiert l'américain Flatiron Healthpaiera jusqu'à 1,9 mrd USD sous certaines conditions- Un trio pour diriger l'hebdomadaire de gauche WOZNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES08:30 AEW Energie: CPB 2017, Aarau09:30 Schindler: CPB 2017, Zurich10:00 AEK Bank: CPB 2017, ThounePRESSE DU JOUR- Sika: la famille des héritiers veut un nouveau contrat avec Saint-GobainTages Anzeiger- Pacte Nestlé-L'Oréal: "les choses doivent pouvoir évoluer" (CFO Nestlé)Le TempsDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESjeudi soir:- USA: fort recul de l'excédent de la balance des flux de capitaux en décembreaujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1531- USD/CHF: 0,9199- Future Conf: - (jeudi: +44 pb à 157,40%)- taux au comptant: - (jeudi: 0,221%)DIVERSjeudi soir:Suisse:- rasinternational:- Inondations de janvier en France: entre 150 et 200 mio EUR de dégâts assurésaujourd'hui:Suisse:- échéance Eurexinternational:- Hôtellerie française: l'année 2018 prometteuse après un bon cru 2017 (étude)plus tard:- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:26.02:- BC Bâle-Campagne (35,00 CHF)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)06.03:- Novartis (2,80 CHF)8.3:- Dätwyler (3,00 CHF)9.3:- BC des Grisons (40,00 CHF)15.03:- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (?)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)16.04:- Nestlé (2,35 CHF)20.04:- Vontobel (2,10 CHF)2.5:- BC de Glaris (0,90 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)18.5:- Temenos (0,65 CHF)25.5:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTSjeudi soir:- Emprunt: Mediobanca lève 150 mio CHF à 0,55%, échéance 2023- Swisscom relève de 150 mio CHF l'obligation 1,0%/2035aujourd'hui:- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- UBS: BlackRock abaisse sa participation en positions d'achat à 4,94%- Temenos: Norges Bank détient une participation de 2,55%- Meyer Burger: BlackRock détient 3,01%- Kühne+Nagel: BlackRock détient une participation de 4,95%sur BX Berne eXchange:- rasbuc(AWP / 16.02.2018 08h31)