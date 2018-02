Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,23% à 9008 points (à 08h20)- SMI (vendredi): +0,77% à 8986,72 points- SLI (vendredi) +0,77% à 1477,17 points- SPI (vendredi): +0,76% à 10'353,58 points- CAC 40 (vendredi): +1,13% à 5281,58 points- Dax (vendredi): +0,86% à 12'451,96 points- FTSE-100 (vendredi): +0,83% à 7294,70 points- Dow Jones (vendredi): +0,08% à 25'219,38 points- Nasdaq Comp (vendredi): -0,23% à 7239,47 points- S&P 500 (vendredi): +0,04% à 2732,22 points- Nikkei (lundi) +1,97% à 22'149,21 pointsAMBIANCE- l'embellie se maintientNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Swiss Re achève son programme de rachat d'actionsSPI:- Molecular Partners: Allergan exercice une nouvelle options pour DARPin- Orell Füssli attend un résultat 2017 en reculcorrectif de valeur de 8 mio CHF pour Atlantic Zeiserexamine les options stratégiques pour Atlantic Zeiser- The Native étoffe sa directionPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- rasSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI SOIR ET WEEK-END- Novartis de nouvelles données avec Cosentyx pour traiter le psoriasis- Hiag signe un important contrat de bail pour des surfaces à Dietikon- Arundel: plainte en dommages-intérêts de 15,25 mio GBP- Leclanché: partenariat avec Imeon Energy pour le marché suisse- L'Immofonds de Schroder a bouclé son augmentation de capitalNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DE VENDREDI SOIR ET DU WEEK-END- Nestlé menacé d'un boycott de détaillants européens à cause de prix surfaitsHandelszeitung- La Poste risque de faire des remous sous la Coupole en marsSonntagsZeitung- Bell investit entre 100 et 200 millions de francs par anMatin Dimanche- CarPostal: une autorité de surveillance s'intéresse au rôle de KPMGSchweiz am Wochenende et Südostschweiz am Wochenende.- Straumann envisage de se lancer dans la médecine dentaire préventiveFinanz und Wirtschaft- La Poste: la commission des transports convoque les responsablesRTSPRESSE DU JOUR- Softbank lorgnerait sur près d'un tiers du capital de Swiss ReFinancial TimesDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESvendredi soir et week-end:- rasaujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1519- USD/CHF: 0,9296- Future Conf: - (vendredi: +59 pb à 157,99%)- taux au comptant: - (vendredi: 0,205%)DIVERSvendredi soir:Suisse:- Politique financière: Ueli Maurer en visite officielle à Riyad et Abou Dhabiinternational:- Le Canada veut un accord de libre-échange avec le Mercosur- Washington envisage des taxes sur les importations d'acier et d'aluminiumweek-end:Suisse:- La Suisse et l'Arabie saoudite signe un accord fiscal- Votations fédérales: une question à 40 milliards le 4 marsinternational:- A la recherche d'unité post-Brexit, l'UE face à de nouveaux défis- Le FMI attentif aux conséquences de la réforme fiscale américaine (Lagarde)- Acier: la Chine prête à riposter en cas de sanctions américaines- Brexit: May plaide pour un accord "urgent" sur la sécurité avec l'UE- Cyberattaques: Washington s'inquiète d'effets de contagion sur l'économie- Grèce: l'affaire Novartis, révélateur des pathologies du secteur de la santéaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- rasplus tard:- prochaine échéance Eurex: 16 mars- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:26.02:- BC Bâle-Campagne (35,00 CHF)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)06.03:- Novartis (2,80 CHF)8.3:- Dätwyler (3,00 CHF)9.3:- BC des Grisons (40,00 CHF)15.03:- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)22.03:- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (?)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)16.04:- Nestlé (2,35 CHF)20.04:- Vontobel (2,10 CHF)2.5:- BC de Glaris (0,90 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)18.5:- Temenos (0,65 CHF)25.5:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR)RATING DE CRÉDITvendredi soir:- Bühler: UBS attribue le rating de crédit "A-" avec perspective "stable"aujourd'hui:- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Huber+Suhner: Annina Müller-Bodmer étoffe sa participation à 10,95%- Dormakaba: BlackRock dispose toujours de 3,04%- VAT Group: Norges Bank augmente sa participation à 3,26%- Tecan: T. Rowe Price Associates franchit un seuil, à 3,01%- Meyer Burger: BlackRock baisse sa participation à 2,66%- Interroll: Swisscanto réduit son engagement sous la barre de 3%- Dufry: JPMorgan annonce 25,204%/7,697%- Lonza: Norges Bank réduit son engagement à 2,33%- Aryzta: State Street Corporation baisse sa participation à 2,31%- UBS: BlackRock dispose de 5,1% en positions d'achatsur BX Berne eXchange:- ras