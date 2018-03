Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,74% à 8727,40 points (à 08h15)- SMI (jeudi): -1,28% à 8792,38 points- SLI (jeudi): -1,64% à 1445,17 points- SPI (jeudi): -1,34% à 10'121,25 points- CAC 40 (jeudi): -1,09% à 5262,56 points- Dax (jeudi): -2,23% à 12'158,70 points- FTSE-100 (jeudi): -0,78% à 7175,64 points- Dow Jones (jeudi): -1,68% à 25'608,98 points- Nasdaq Comp (jeudi): -1,27% à 7180,56 points- S&P 500 (jeudi): -1,33% à 2677,67 points- Nikkei (vendredi): -2,50% à 21'181,64 pointsAMBIANCE- faibles données préalables, LafargeHolcim attendu en nette baisseNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- LafargeHolcim T4: chiffre d'affaires 6704 mio CHF (cons. AWP: 6502 mio)Ebitda op. ajusté 1704 mio CHF (cons. AWP: 1564 mio)perte nette -3,12 mrd CHF (+453 mio)dividende stable à 2 CHF/actiondette nette fin 2017 à 14,3 (14,7) mrd CHF2018: table sur croissance d'au moins 5% de l'Ebitda récurrentle rachat d'actions sera clos à 581 mio CHFinvestit jusqu'à 2 mrd CHF dans différents projetsobjectifs moyen terme croissance ventes 3-5%, Ebitda min +5%objectifs moyen terme FCF >40% de l'Ebitda, Roic >8%CEO: pas de nouveaux correctifs de valeur en vuepas de nouveau rachat d'actions prévuhausse du dividende envisagée, selon le FCFSPI:- Flughafen Zürich 2017: Ebitda incluant mesures antibruit 578,8 mio CHFbénéfice net 250,3 mio CHF (cons. AWP: 280,4 mio)dividende 6,50 CHF/action (cons. AWP: 6,70 CHF)2018: Ebitda attendu en hausse 3-5%, bénéfice +5-10%- Swissquote 2017: bénéfice net 39,2 (20,8) mio CHFproduit d'exploitation 187,8 (150,2) mio CHFdividende 0,90 CHF par action (2016: 0,60 CHF)afflux nets d'argent nouveau 2,7 (6,1) mrd CHF2018: table sur croissance d'environ 10% du produit et bénéfice- Mobilezone 2017: chiffre d'affaires 1172 (1087,9) mio CHFebit 50,1 (48,5) mio CHFbénéfice net 35,2 (36,1) mio CHFdividende 0,60 CHF par action (2016: 0,60 CHF)2018: table sur Ebit entre 55-60 mio CHFprévoit de reverser jusqu'à 75% du bénéficePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Stadler Rail va produire 960 rames de métro avec l'Iran pour 1,3 mrd CHF,démenti de Stadler- Raiffeisen 2017: bénéfice net 917,1 mio CHF (754,1 mio)résultat d'exploitation 1,1 mrd CHF (854,7 mio)avoirs sous gestion 210 mrd CHF (203 mrd)créances hypothécaires +4,3% à 172,6 mrd CHFles solides résultats de 2017 ne devaient pas être dépassésSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX JEUDI SOIR- Axa Winterthur ne s'appellera plus que Axa- Immo Helvetic dépasse pour la 1àre fois la barre du milliard- CFF Cargo supprimera 330 postes d'ici 2020NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 LafargeHolcim: CPB 201710:00 Flughafen Zurich: CPB 2017, Zurich10:00 Raiffeisen: CPB 2017, Zurich10:30 Swissquote: CPB 201716:00 Novartis: as. g., BâlePRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESjeudi soir:- USA: l'économie américaine n'est "pas en surchauffe" (Powell)la baisse des ventes de voitures neuves se poursuit en février- Russie: Poutine vise une croissance de 4% pour son nouveau mandataujourd'hui(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1526- USD/CHF: 0,9398- Future Conf: - (jeudi: +27 pb à 158,72%)- taux au comptant: - (jeudi: 0,116%)- Japon: le chômage tombe à 2,4% en janvier, au plus bas depuis 1993DIVERSjeudi soir:Suisseinternational:- La Russie refuse de reprendre ses livraisons de gaz vers l'Ukraine- USA: Trump prêt à limiter les importations d'acier et d'aluminium- Le gouvernement allemand victime d'une cyberattaque inéditeaujourd'hui:Suisse:- Les prix des maisons individuelles reculent en février (indice Immoscout24)international:plus tard:- prochaine échéance Eurex: 16 mars- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)Medartis (courant S1 2018)Sensirion (ces prochains mois)Asmallworld ("ces prochaines semaines")- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)plus tard:06.03:- Novartis (2,80 CHF)08.03:- Dätwyler (3,00 CHF)09.03:- BC des Grisons (40,00 CHF)15.03:- BB Biotech (3,30 CHF)- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)- Kudelski (0,10 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)22.03:- Bellevue (1,10 CHF)- Clariant (0,50 CHF)- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)03.04:- Intershop (22,00 CHF)04.04:- Geberit (12,00 CHF)- Straumann (4,75 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)16.04:- Nestlé (2,35 CHF)19.04:- Sika (111 CHF)20.04:- Vontobel (2,10 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)24.04:- Swiss Re (5,00 CHF)27.04:- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- BC de Glaris (0,90 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR)RATING DE CRÉDITjeudi soir:- Georg Fischer: UBS relève le rating de crédit d'un cran à "BBB+"aujourd'hui:- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Dufry: JPMorgan détient une participation de 24,98%/7,644%- Mobilezone: Blackrock détient 3,32%- U-blox: Credit Suisse Group détient une participation de 6%- Dormakaba: BlackRock détient une participation supérieure de 3,47%- AMS: Blackrock abaisse sa participation à 2,99%- VAT Group: Norges Bank annonce une participation de 3,22%- Temenos: Norges Bank passe à 3,002%, Blackrock abaisse à 4,36%- Siegfried: Norges Bank relève sa participation à 3,03%- Adecco: BlackRock monte à 5,01%sur BX Berne eXchange:- rasrp/alé(AWP / 02.03.2018 08h36)