Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,04% à 8632 points (à 08hXX)- SMI (vendredi): -1,86% à 8628,51 points- SLI (vendredi): -2,23% à 1412,92 points- SPI (vendredi): -1,79% à 9940,31 points- CAC 40 (vendredi): -2,39% à 5136,58 points- Dax (vendredi): -2,23% à 11'918,87 points- FTSE-100 (vendredi): -1,47% à 7069,90 points- Dow Jones (vendredi): -0,29% à 24'538,06 points- Nasdaq Comp (vendredi): -1,08% à 7257,87 points- S&P 500 (vendredi): -0,51% à 2691,25 points- Nikkei (lundi): -0,66% à 21'042,09 pointsAMBIANCE- sur la retenue, entre craintes sur les taux et sur uneguerre commercialeNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- LafargeHolcim met un terme au programme de rachat d'action, à 581 mio CHFSPI:- BNS 2017: bénéfice net définitif 54,4 (24,5) mrd CHFtaux négatifs sur avoirs en comptes de virement à 2,0 mrd CHFle membre suppléant de la direction Thomas Wiedmer démissionne- Santhera: résultat d'une étude pilote avec Idebenone pour PPMS- Calida 2017: chiffre d'affaires net 381 (371) mio CHFEbit 21,6 (18,3) mio CHFbénéfice net 16,9 (14,8) mio CHFdividende inchangé 0,80 CHF par action2018: table sur stabilité des ventes et rentabilitéJean-Paul Rigaudeau quitte le c. adm., Nathalie Gaveau nominée- Addex: des investisseurs promettent 40 mio CHF pour augmentation capital- Emmi 2017: EBIT 205,8 mio CHF (cons. AWP: 203,7 mio)bénéfice net 161,6 mio CHF (cons. AWP: 151,3 mio)dividende 10,00 CHF/action (cons. AWP: 6,40, 2016: 5,90)2018: marge bénéficiaire nette attendue entre 4,5%-5,0%table sur Ebit entre 205-215 mio CHFcroissance 1,5% à 3,0% réaliste dans environnement concurrentielmarge bénéficiaire nette moyen terme attendue entre 4,5%-5,0%- Perrot Duval 9 mois: chiffre d'affaires +9% 34,6 mio CHFperte 0,5 mio CHF2018: objectifs ramenés à bénéfice entre 0,5-0,8 mio CHF- Helvetia 2017: volumes d'affaires 8,64 (8,51) mrd CHFbénéfice net 402,9 mio CHF (cons. AWP: 414 mio)dividende 23 CHF/action (cons. AWP: 23,17, 2016: 21)résultat des activités 502,4 (492) mio CHFratio combiné 91,8% (cons. AWP: 91,9%)fonds propres 5,23 mrd CHF (cons. AWP: 5,11 mrd)CEO: la stratégie 20.20 sera poursuivie- Bossard se lance dans la finition avec impression 3DPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIXSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI SOIR ET WEEKEND- L'ex-patron de Raiffeisen Pierin Vincenz a été placé en détention- Panalpina nomine Sandra Emme pour le conseil d'administration- Nestlé Canada augmente les capacités de sa fabrique de glaces de LondonNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES08:45 Emmi: CPB 2017, Lucerne09:00 Helvetia: CPB 2017, Zurich10:30 Calida: CPB 2017, ZurichPRESSE DU WEEKEND- Le complexe hôtelier du Bürgenstock en conflit avec ses créanciersZentralschweiz am Sonntag- LafargeHolcim songe à ne conserver qu'un seul siègeNZZ am Sonntag- Le CEO de Raiffeisen a le soutien du conseil d'administrationNZZ am SonntagPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESvendredi soir et weekend:- UBS relève la prévision PIB 2018 à 2,4% (avant: 1,8%); 2019 +1,9%aujourd'hui(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1517- USD/CHF: 0,9378- Future Conf: - (vendredi: -20 pb à 158,73%)- taux au comptant: - (vendredi: 0,074%)- La Chine maintient son objectif de croissance à "environ 6,5%" en 2018accélère la croissance de ses dépenses militaires en 2018léger tassement des services en février (Caixin)DIVERSvendredi soir:Suisse- Le Conseil fédéral veut 1,7 point de pourcent de TVA pour l'AVSinternational:- Brésil: l'agriculture, moteur de la croissance en 2017- UE-Mercosur: prolongation d'au moins deux semaines des négociations (Paraguay)- Bonds: la France a emprunté 7,92 mrd EUR à long terme jeudiweekend:Suisse- Votations fédérales: une participation au-dessus de la moyenne, à plus de 53%- 84,1% de Suisses plébiscitent la prolongation de la TVA et de l'IFD- L'initiative "No Billag" a été balayée par 71,6% des Suisses- Après le rejet de "No Billag", la SSR lance un plan d'économies- No Billag: Doris Leuthard espère une discussion factuelle ces prochains mois- Zurich: écolos en force au sein d'un exécutif dominé par la gauche- Deux nouveaux revers pour les opposants au "Lehrplan 21"- Nidwald: stabilité à l'exécutif et victoire du PLR au parlement- Obwald: l'UDC gagne au parlement et pourrait entrer au gouvernement- Les Fribourgeois disent oui à la transparence financière des partis- Les Jurassiens ne veulent pas des dépôts de déchets radioactifs- Schwyz introduit la transparence du financement des partis- Vaud refuse l'assurance dentaire obligatoire- A Genève, l'automobile en pleine forme et en plein doute- Les incidents en hausse dans les avions suisses- Le présumé prête-nom suisse de Kerimov remis en liberté- Les ventes de viande au détail en baisse en Suisse en 2017international:- USA: Aucun pays exempté des taxes sur l'acier et l'aluminium (responsables)- Theresa May "profondément préoccupée" par les annonces protectionnistes US- Allemagne: les sociaux-démocrates valident une nouvelle coalition avec Merkel- Menaces commerciales américaines: Pékin "ne restera pas les bras croisés"- BlackRock met la pression sur l'industrie des armes après la tragédiede Florideaujourd'hui:Suisse:- Un système de gestion du trafic des drones bientôt opérationnelinternational:- Toyota, grand bénéficiaire de la crise du diesel en Europe- Italie: le Mouvement 5 Etoiles et la Ligue grands gagnants des électionsplus tard:- prochaine échéance Eurex: 16 mars- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)Medartis (courant S1 2018)Sensirion (ces prochains mois)Asmallworld ("ces prochaines semaines")- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Novartis (2,80 CHF)plus tard:08.03:- Dätwyler (3,00 CHF)09.03:- BC des Grisons (40,00 CHF)15.03:- BB Biotech (3,30 CHF)- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)- Kudelski (0,10 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)22.03:- Bellevue (1,10 CHF)- Clariant (0,50 CHF)- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)03.04:- Intershop (22,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)04.04:- Geberit (12,00 CHF)- Straumann (4,75 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)10.4:- Mobilezone (0,60 CHF)12.4:- VZ (4,35 CHF)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- Nestlé (2,35 CHF)- VZ Holding (4,35 CHF)19.04:- Sika (111 CHF)20.04:- Vontobel (2,10 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)24.04:- Swiss Re (5,00 CHF)25.4:- Adecco (2,50 CHF)27.04:- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- BC de Glaris (0,90 CHF)4.5:- SPS (3,80 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.6:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDITaujourd'hui:- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Dormakaba: BlackRock réduit sa participation à 3,04%- AMS: Blackrock augmente sa participation à 3,08%- Temenos: Norges réduit sa participation à 2,674%- Tecan: BlackRock augmente sa participation à 5,01%- Siegfried: Dimensional Holdings annonce 3,006%- Addex: New Enterprise Associates annonce 45,17%- Galenica Santé: Capital Group réduit sa participaiton à 2,89%sur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 05.03.2018 08h25)