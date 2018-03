Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,45% à 8769 points (à 08h20)- SMI (lundi): +2,08% à 8808,38 points- SLI (lundi): +1,92% à 1440,07 points- SPI (lundi): +2,02% à 10'140,97 points- CAC 40 (lundi): +0,60% à 5167,23 points- Dax (lundi): +1,49% à 12'090,87 points- FTSE-100 (lundi): +0,65% à 7115,98 points- Dow Jones (lundi): +1,37% à 24'874,76 points- Nasdaq Comp (lundi): +1,00% à 7330,70 points- S&P 500 (lundi): +1,10% à 2720,94 points- Nikkei (mardi): +1,79% à 21'417,76 pointsAMBIANCE- fondamentalement bonne, indice plombé parNovartis hors dividendeNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Logitech confirme ses objectifs pour 2017/182018/19: EBIT (non-GAAP) 310 à 320 mio USD visécroissance des ventes avec un taux à un chiffre élevé en MLSPI:- Basilea fait introduire son antibiotique Zevtera en Argentine- Goldbach Group 2017: chiffre d'affaires 512 (495,5) mio CHFEBIT 37,0 (29,6) mio CHFbénéfice net 11,8 (8,8I) mio CHFpas de dividende (2016 1,20 CHF)frais de 1,5 mio CHF liés au rachat par Tamedia- Alpiq prend une participation dans Move Mobility- Komax prévoit d'élargir sa direction dès 2019- Feintool 2017: chiffre d'affaires 613,3 mio CHF (cons. AWP: 599,1 mio)EBIT 46,3 mio CHF (cons. AWP: 46,0 mio)bénéfice 27,7 mio CHF (cons. AWP: 29,5 mio)dividende 2,00 CHF (cons. AWP: 2,05; 2016 2,00 CHF)2018: CA 630-650 mio CHF et marge Ebit 7,5-8,0% attenduThomas Muhr et Rolf-Dieter Kempis quittent le c. adm.création d'un capital autorisé de 600'000 actions proposée- VP Bank 2017: bénéfice net 65,8 (58,0) mio CHFafflux nets d'argent nouveau 1,9 (7,0) mrd CHFmasse sous gestion clientèle 40,4 (35,8) mrd CHFdividende 5,50 CHF/action A (2016: 4,50), 0,55/action B (0,45)2018: la croissance reste le thème clé pour la banque- Lindt&Sprüngli 2017: Ebit 595,4 mio CHF (cons. AWP: 597,3 mio)marge Ebit à 14,6% (cons. AWP: 14,6%)bénéfice net 452,5 mio CHF (cons. AWP: 444,4 mio)dividende BP 93,00 (cons. AWP: 94,40, 2016: 88,00 CHF)confirme objectifs à long terme de croissance et marge Ebitprogramme de rachat d'actions de 500 mio CHF, début 12 mars2018: prévoit une croissance organique d'environ 5%marge Ebit attendue dans cadre objectifs à moyen terme- Meyer Burger reçoit une commande de 14 mio CHF- Dormakaba S1: chiffre d'affaires 1400,6 mio CHF (cons. AWP: 1379 mio)Ebitda 210,9 mio CHF (cons. AWP: 223 mio)bénéfice net 113,6 mio CHF (cons. AWP: 131 mio)2018: objectif croissance CA réduit à environ 3,5%- Oerlikon 2017: chiffre d'affaires 2847 mio CHF (cons. AWP: 2762 mio)entrées de commandes 3005 mio CHF (cons. AWP: 2902 mio)Ebitda 414 mio CHF (cons. AWP: 399 mio)bénéfice net 152 mio CHF (cons. AWP: 129 mio)dividende 0,35 CHF/action (cons. AWP: 0,31; 2016 0,30 CHF)2018: chiffre d'affaires 3,2 mrd, entrées de commandes 3,4 mrd CHFmarge EBITDA environ 15% après investissements- Forbo 2017: chiffre d'affaires 1,246 mrd CHF (cons. AWP: 1,23 mrd)Ebit ajusté 163,3 mio CHF (cons. AWP: 166,3 mio)bénéfice net 38,7 mio CHF (cons. AWP: 47,5 mio)dividende 19,00 CHF par action (cons. AWP: 19,70, 2016: 19,00)2018: table sur légère hausse des ventes et du bénéfice- Coltene 2017: EBIT 25,5 mio CHF (cons. AWP: 25,0 mio)bénéfice net 19,1 mio CHF (cons. AWP: 18,8 mio)dividende 3,00 CHF/action (2016: 2,70 CHF)2018: objectif de marge Ebit 15% du chiffre d'affaires1 mio CHF d'impôts en moins avec la réforme fiscale US- Bucher 2017: Ebit 226 mio CHF (cons. AWP: 215,8 mio)bénéfice net 168 (118) mio CHFdividende 6,50 CHF (cons. AWP: 6,10, 2016: 5,00)2018: prévisions confirmées, hausse du CA et des marges attenduePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Gategroup: IPO fin T1 ou T2flottant environ 65% après l'IPOrecettes primaires attendues à environ 350 mio CHFHNA veut rester l'actionnaire de référence après l'IPOSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX LUNDI SOIR- Kühne+Nagel: deux nouveaux centres d'innovation en Europe et en Asie- La SSR compte économiser, mais sans toucher aux programmes- Sensirion: l'IPO pourrait survenir "ces prochaines semaines", selon le CEO- Avaloq annonce des résultats record pour 2017NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 Bucher: CPB 2017, Zurich09:00 Dormakaba: CPB 2017, Rümlang09:00 Forbo: CPB 2017, Zurich09:15 OFS: prix à la consommation CPI février09:30 Goldbach: CPB 2017, Küsnacht10:00 Coltene: CPB 2017, Zurich10:00 Feintool: CPB 2017, Zurich10:00 Lindt&Sprüngli: CPB 2017, Kilchberg10:30 Oerlikon: CPB 2017, Zurich11:00 VP Bank: CPB 2017, ZurichPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1602- USD/CHF: 0,9400- Future Conf: - (lundi: -11 pb à 158,62%)- taux au comptant: - (lundi: 0,082%)- rasDIVERSlundi soir:Suisse- Téléphonie mobile: pas d'augmentation des valeurs limites des installations- Education supérieure: le National refuse de tirer sur les hautes écoles- Agriculture: le National ne veut plus avantager la stabulation libre- Concurrence: vers une simplification des procédures- Dossier européen: plan du gouvernement bien accueilli, sauf par l'UDC- Production électrique: sénateurs en faveur de subventions pour l'hydraulique- Presse importée: le National veut lutter contre le prix des revues étrangères- Aménagement du territoire: les Etats rejettent l'initiative contre le mitage- Cassis de Dijon: pas besoin de légiférer sur les refus de prestationsinternational:- Acier et aluminium: le Canada promet des représailles à des taxes américaines- L'OMC met en garde sur les risques d'une guerre commercialeavec les Etats-Unis- Trump lie les renégociations Aléna aux taxes sur l'acier et l'aluminium- Commerce mondial: une dizaine de membres de l'OMC s'en prennent à l'annonce US- Listériose: suspension d'importation de viandes produites en Afrique du Sud- Bonds: la France a emprunté 6,888 mrd EUR à court terme lundiaujourd'hui:Suisse:- Automobile: le salon de Genève assombri par le diesel et Trumpinternational:- Sans Washington, 11 pays s'unissent et signent un nouveau TPP- Asie-Pacifique: le Japon à l'offensive pour nouer des alliances commercialesplus tard:- prochaine échéance Eurex: 16 mars- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)Medartis (courant S1 2018)Sensirion (ces prochains mois)Asmallworld ("ces prochaines semaines")- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Novartis (2,80 CHF)plus tard:08.03:- Dätwyler (3,00 CHF)09.03:- BC des Grisons (40,00 CHF)15.03:- BB Biotech (3,30 CHF)- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)- Kudelski (0,10 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)22.03:- Bellevue (1,10 CHF)- Clariant (0,50 CHF)- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)03.04:- Bobst (2,60 CHF)- Intershop (22,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)04.04:- Geberit (12,00 CHF)- Straumann (4,75 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)10.4:- Mobilezone (0,60 CHF)12.4:- VZ (4,35 CHF)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- Nestlé (2,35 CHF)19.04:- Sika (111 CHF)20.04:- Vontobel (2,10 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)23.4:- Flughafen Zürich (6,50 CHF)24.04:- Swiss Re (5,00 CHF)25.4:- Adecco (2,50 CHF)27.04:- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- BC de Glaris (0,90 CHF)4.5:- SPS (3,80 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.6:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDITlundi soir:- Richemont: S&P attribue la note "A+" avec perspective stableaujourd'hui:- rasEMPRUNTSlundi soir:- Sika lève 300 mio CHF en deux tranchesaujourd'hui:- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Meyer Burger: UBS détient une participation de 9,34%- Implenia: Swisscanto Fondsleitung passe la barre des 3%- Addex: New Leaf Biopharma détient 15,06%sur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 06.03.2018 08h28)